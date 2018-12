Liga Siatkówki Kobiet: Debry Łodzi dla ŁKS-u Commercecon

Grot Budowlani Łódź przegrali z ŁKS-em Commercecon Łódź 1:3 (25:23, 22:25, 23:25, 16:25) w meczu kończącym 9. kolejkę Ligi Siatkówki Kobiet. Zwyciężczynie utrzymują kapitalną serię w Lidze Siatkówki Kobiet i ścigają prowadzącego w tabeli Chemika Police. Najlepszą siatkarką meczu została wybrana Marta Wójcik, rozgrywająca ŁKS-u Commercecon.



Trzy sety w derbach Łodzi były wyrównane. W pierwszym Grot Budowlani prowadzili 23:21. Zespół gości wyrównał i kolejne dwie akcje należały znowu do gospodyń, a seta zakończyła Polańska. W czwartym był remis 16:16 i również zanosiło się na emocjonującą końcówkę.



Jednak finisz ŁKS-u Commercecon był niesamowity. Marta Wójcik w polu zagrywki nie zwalniała ręki. W ostatniej akcji Regiane Bidias zatrzymała Jaroslavę Pencovą.



ŁKS Commercecon Łódź plasuje się na drugiej pozycji w tabeli LSK, do Chemika Police traci dwa punkty. Grot Budowlane Łódź są czwarte i tracą do lidera siedem "oczek".



Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (25:23, 22:25, 23:25, 16:25)



Grot Budowlani: Femke Stoltenborg, Agata Babicz, Jovana Brakocevic, Jaroslava Pencova, Gabriela Polańska, Anna Bączyńska, Maria Stenzel (libero) oraz Oliwia Urban, Małgorzata Śmieszek, Ewelina Tobiasz



ŁKS Commercecon: Valerie Nichol, Klaudia Alagierska, Regiane Bidias, Monika Bociek, Ewa Kwiatkowska, Aleksandra Wójcik, Krystyna Strasz (libero) oraz Marta Wójcik, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agata Wawrzyńczyk.