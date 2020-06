Liga Siatkówki Kobiet. Dawid Murek drugim trenerem w #VolleyWrocław

Dawid Murek został drugim trenerem grającego w Lidze Siatkówki Kobiet #VolleyWrocław. Od trzech sezonów barw zespołu ze stolicy Dolnego Śląska broni córka byłego wielokrotnego reprezentanta Polski - Natalia.

Murek jako zawodnik występował w Jastrzębskim Węglu, Skrze Bełchatów oraz AZS-ie Częstochowa. Na swoim koncie ma medale mistrzostw Polski oraz 277 meczów w reprezentacji Polski a także występy na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. W sezonie 2018/19 jeszcze grał jako zawodnik pierwszoligowej ekipy z Częstochowy, ale od roku nie pokazał się na ligowych boiskach. Teraz we Wrocławiu zaczyna nowy etap w swoim sportowym życiu.

"Buty zawieszone, ale teraz wracam w nowej roli i cieszę się z tego. Wiem, że mamy perspektywiczną drużynę, którą udało się zbudować na kolejny sezon. Wiem także, że #VolleyWrocław to bardzo dobrze zorganizowany klub, wiele dobrego powiedziała mi Natalia" - powiedział nowy szkoleniowiec wrocławianek.

Natalia to córka Dawida Murka, która od trzech sezonów występuje w #VolleyWrocław. Chociaż ma dopiero 21 lat, debiutowała już w reprezentacji Polski i jest czołową postacią drużyny z Dolnego Śląska.

"Wiem, że to niecodzienna sytuacja, gdy w jednym klubie pracuje ojciec i córka. Mam nadzieję jednak, że to będzie tylko na plus i wyciągniemy z tego jak najwięcej dla drużyny" - skomentował trener Murek.