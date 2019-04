Siatkarki Wisły Warszawa awansowały do ekstraklasy po zwycięstwie we własnej hali nad KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:22, 25:17, 25:23). Warszawianki zwyciężyły w play off 3-1.

Czwarty mecz barażowy o ekstraklasę: Wisła Warszawa - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Wisły, która awansowała do ekstraklasy.

Wisła: Ewelina Mikołajewska, Katarzyna Połeć, Jelena Nowgorodczenko, Katarzyna Marcyniuk, Anna Lewandowska, Żaneta Baran, Alicja Markiewicz (libero).

KSZO: Ołha Giejko, Kinga Kasprzak, Emilia Oktaba, Justyna Wojtowicz, Koleta Łyszkiewicz, Swietłana Dorsman, Olga Pawlukowska (libero) oraz Natalia Czapla, Anastazja Tracz.

mak/ af/ pp/