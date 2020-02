Zawodniczki Grota Budowlanych Łódź w piątej kolejce Ligi Mistrzyń pokonały na wyjeździe LP Salo 3:0 (33:31, 25:21, 25:19). W pierwszym meczu odniosły zwycięstwo w czterech setach. Wicemistrzynie Polski wcześniej straciły szanse na awans do fazy pucharowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkarki skoczyły sobie do gardeł. Musiał wkroczyć trener. Wideo INTERIA.TV

Wicemistrzynie Polski nie najlepiej rozpoczęły spotkanie. Gospodynie od pierwszej piłki lepiej spisywały się w ataku i to one przez większość pierwszej partii prowadziły kilkoma punktami 15:10, 19:15. Dopiero w ostatnim fragmencie gry łodzianki zniwelowały stratę do dwóch punktów 22:20. Po kolejnych udanych akcjach doprowadziły do remisu 22:22. Od tego momentu trwała zacięta walka na przewagi, gdzie żadna ze stron nie mogła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę 30:30. Ostatnie dwa punkty zdobyły zawodniczki z Łodzi 33:31.

Reklama

Drugiego seta ponownie lepiej zaczęły gospodynie 6:2, 9:7. Łodzianki nadal nie mogły przełamać rywalek i cały czas miały dwa, trzy punkty straty 14:12. Dopiero w połowie seta podopieczne Błażeja Krzyształowicza wyszły na skromne prowadzenie 16:15. Z każdą kolejną akcją zwiększały przewagę nad rywalkami 21:18. Gospodynie robiły wszystko, aby nie dopuścić do wygranej łodzianek, jednak te coraz lepiej czuły się na boisku. Partię zakończyły zwycięstwem 25:21.

Trzeci set na początku układał się po myśli zawodniczek z Łodzi, które prowadziły 8:6. Jednak niewymuszone błędy po łódzkiej stronie sprawiły, że na tablicy wyników pojawił się remis 10:10, a po chwili zawodniczki z Finlandii objęły prowadzenie 12:10. Po chwili niemocy, Polki wróciły do dobrej gry i przejęły kontrolę nad setem, zwiększając przewagę nad rywalkami 19:15. Tę partię wygrały 25:19.

To było drugie zwycięstwo łodzianek nad zespołem z Finlandii. W pozostałych grupowych meczach przegrały dwukrotnie z Fenerbahce Stambuł (po 0:3) oraz Eczacibasi Stambuł (0:3). Z tym ostatnim zespołem Budowlani zagrają na wyjeździe w ostatniej kolejce 18 lutego.

Zdjęcie Błażej Krzysztalowicz / Łukasz Szeląg / East News

LP Salo - Grot Budowlani Łódź 0:3 (31:33, 21:25, 19:25)

LP Salo: Nette Peit, Nea Haatainen, Veda Mansikkaviita, Katarina Pilepić, Anu Ennnok, Anna Czakan - Eveliina Rautiainen (libero) - Arita Ternava, Lotta Piesanen, Inka Mehtola.

Grot Budowlani: Paulina Bałdyga, Anna Bączyńska, Anna Lewandowska, Jaroslava Pencova, Julia Twardowska, Gabriela Maciągowski - Karolina Garstka (libero) - Julia Nowicka, Anastazja Kraiduba, Agata Babicz, Małgorzata Śmieszek.