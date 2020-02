Siatkarki ŁKS-u Commerceconu przegrały w Niemczech z Allianz MTV Stuttgart 1:3 (25:17, 26:28, 16:25, 18:25) w meczu 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzyń. Porażka znacznie zmniejszyła szanse polskiej drużyny na awans do fazy pucharowej.

Stawka środowej konfrontacji w Stuttgarcie była bardzo wysoka dla obu zespołów, które w tabeli dzielił punkt na korzyść łodzianek. Zwycięzca znacznie przybliżył się bowiem do wyjścia z grupy, w której przewodzi broniący tytułu Igor Gorgonzola Novara (we wtorek wygrał z Chimikiem Jużne 3:0). Dzięki wygranej Allianz MTV Stuttgart awansował na drugą pozycję, a w ćwierćfinale rozgrywek LM oprócz pięciu zwycięzców grup, zagrają też trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Mistrzynie Polski bardzo dobrze spisywały się w otwierającym secie, a od stanu 8:8 były nie do zatrzymania. Podopieczne Giuseppe Cuccariniego znakomicie broniły, a kolejne ataki kończyła Katarina Lazovic. Po kontrze Serbki łodzianki prowadziły 17:10. Równie dobrze prezentowała się Aleksandra Wójcik, której blok dał ŁKS 20 punkt oraz Monika Bociek, która doprowadziła do piłki setowej (24:15). 23-letnia atakująca zakończyła też pierwszą partię.

Po zmianie stron wydawało się, że obie drużyny zamieniły się rolami. Gospodynie przejęły inicjatywę, a po stronie gości mnożyły się błędy. W efekcie mistrzynie Niemiec prowadziły 10:3 i 19:12. Jak się jednak okazało to nie był koniec emocji. Siatkarki ŁKS zaczęły odrabiać straty i po asie Lazovic było już tylko 19:18 dla MTV Stuttgart. Później za sprawą m.in. Wójcik łodzianki były bardzo blisko wygrania drugiego seta. Prowadziły 24:22, lecz miejscowe obroniły trzy piłki setowe, a następnie przejęły inicjatywę i przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Dobrą grę siatkarki ze Stuttgartu kontynuowały w dwóch kolejnych odsłonach, za to drużyna ŁKS nie mogła wrócić do swojego rytmu z początku spotkania. W trzecim secie gospodynie systematycznie powiększały przewagę - od 6:4 do 12:6, 16:8 i 20:10. Do tego ŁKS stracił swoją liderkę Lazovic, która przy jednym z ataków skręciła staw skokowy i nie wróciła już na boisko. Jej koleżanki nie były natomiast w stanie zatrzymać regularnie punktującej Aleksandry Lazic, która zdobyła 25. punkt dla MTV.

Podobnie wyglądał czwarty - jak się okazało - ostatni set. Mistrzynie Niemiec szybko zyskały w nim bezpieczną przewagę (10:4), a ełkaesianki wciąż miały problem z kończeniem ataków. Dzięki temu, gospodynie pewnie zmierzały po zwycięstwo za trzy punkty. Po asie serwisowym Cansu Aydinogullari wygrywały 20:13, a po ataku Simone Lee - 24:18. W ostatniej akcji meczu pomyliła się Wójcik.

Łodzianki spadły na trzecie miejsce w tabeli. Wcześniej wygrały z MTV Stuttgart 3:2 i dwukrotnie z ukraińskim Chimikiem Jużne (3:2 i 3:1) oraz przegrały z broniącym trofeum Igor Gorgonzola Novara (2:3). Z zespołem z Włoch ŁKS zmierzy się na wyjeździe w ostatniej kolejce 18 lutego.



Wyniki 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzyń:

Allianz MTV Stuttgart - ŁKS Commercecon 3:1 (17:25, 28:26, 25:16, 25:18)

Allianz MTV: Juliet Lohuis, Ainise Havili, Celine Van Gestel, Martina Samadan, Simone Lee, Alexandra Lazić - Roosa Koskelo (libero) - Jennifer Hamson, Lara Berger, Cansu Aydinogullari, Annie Cesar, Jenna Rosenthal.

ŁKS Commercecon: Eva Mori, Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Katarina Lazović, Ewa Kwiatkowska, Aleksandra Wójcik - Krystyna Strasz (libero) - Joanna Pacak, Natalia Skrzypkowska, Daria Szczyrba, Valeria Caracuta, Anna Korabiec.

Chimik Jużne - Igor Gorgonzola Novara 0:3 (14:25, 14:25, 12:25)

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Igor Gorgonzola Novara 5 4 1 13:5 11

2. Allianz MTV Stuttgart 5 3 2 11:9 10

3. ŁKS Commercecon Łódź 5 3 2 12:11 8

4. Chimik Jużne 5 0 5 4:15 1