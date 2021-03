A. Carraro Imoco Conegliano pokonało 3:0 Igor Gorgonzola Novara w drugim meczu półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Tym samym drużyna gospodarzy z Joanną Wołosz w składzie awansowała do finału najważniejszych europejskich rozgrywek. Polska rozgrywająca została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tauron Ligi siatkówki. Grot Budowlani Łódź - Grupa Azoty Chemik Police 0:3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Zgodnie z oczekiwaniami na wysokim poziomie spotkanie rozpoczęły siatkarki Imoco. Świetnie na skrzydłach prezentowały się Kimberly Hill i Paola Egonu, a piłki równo rozdzielała Joanna Wołosz. Po drugiej stronie wyraźnie brakowało dokładności, co poskutkowało ogromną przewagą punktową gospodyń. Nieskuteczna była także Malwina Smarzek-Godek, która przy stanie 15:6 dla Imoco została zmieniona przez trenera Stefano Lavariniego. Set nie miał zaskakującego przebiegu i zakończył się wygraną Imoco przy stanie 25:15.

Reklama

Druga partia to z kolei zupełnie odmienny początek. Siatkarki Igor Gorgonzola Novara grały wyraźnie lepiej, a ciężar gry wzięła na siebie Caterina Chiara Bosetti, która w całym secie zdobyła sześć punktów. Na boisku brakowało Malwiny Smarzek-Godek, ale dorobek punktowy Novary gromadziły za to Elisa Zanette i Haleigh Washington. Imoco mogło być wyraźnie zaskoczone takim przebiegiem seta i przegrywało 7:8 po pierwszej części drugiej partii. Siatkarki Imoco obudziły się i wróciły do gry wygrywając w pewnym momencie 16:13, a wciąż najlepsze były Kimberly Hill i Paola Egonu. Novara nawiązywała walkę doprowadzając do stanu 21:20 dla przeciwniczek, ale seta zakończyła mocnym atakiem Egonu, co oznaczało nie tylko koniec drugiej partii, ale także awans do finału Ligi Mistrzyń.

Więcej na polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!

PI, Polsat Sport