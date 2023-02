Liderki zaskoczone w hicie ligi. Nieprzyjemny uraz reprezentantki Polski

Siatkarki z Łodzi w tym sezonie nie przegrały jeszcze ani razu, rzeszowianki - tylko jeden mecz, wyjazdowy w ŁKS-em. To miał być więc ligowy hit . Wielkich emocji jednak nie było, bo drużyna Alessandra Chiappiniego nie dała Developresowi większych szans.

Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, bo długich pięć setów rozegrały wcześniej zespoły BKS-u Bostik Bielsko-Biała i Grupy Azoty Chemika Police. To czwarte w tabeli bielszczanki niespodziewanie wygrały z mistrzyniami Polski 3:2.

W Rzeszowie lepiej rozpoczęły przyjezdne. Po dwóch świetnych zagrywkach Roberty Ratzke szybko odskoczyły na pięć punktów . Develepres ruszył do odrabiania strat. Weronika Centka serwisem zmniejszyła je do zaledwie jednego “oczka", ale ŁKS szybko odbudował przewagę.

Trener gospodyń Stephane Antiga poprosił o czas, jego siatkarki znów zbliżyły się do rywalek, ale ŁKS nie dał się dogonić. W końcówce błysnęła Valentina Diouf, która w tym secie zdobyła siedem punktów . Łodzianki wygrały 25:19.

ŁKS Commercecon powiększa przewagę. Nie przeszkodził nawet rozbity nos

W tygodniu poprzedzającym spotkanie obie drużyny boleśnie przegrały w Lidze Mistrzów. I łodzianki, i rzeszowianki nie były w stanie wygrać nawet seta w pierwszych meczach o awans do ćwierćfinału. O ile jednak ŁKS przegrał z VakifBankiem Stambuł, obrońcą tytułu , o tyle Developres niespodziewanie gładko uległ Volero Le Cannet .

Początek drugiego seta to ponownie dobre zagrywki przyjezdnych. Problemy z ich przyjęciem miała Ann Kalandadze, największa broń Developresu w ofensywie . Już przy stanie 4:1 dla rywalek Antiga wprowadził w jej miejsce Weronikę Szlagowską . Gdy przewaga ŁKS-u jeszcze wzrosła, Antiga głośno starał się zmobilizować drużynę. - Musimy zacząć walczyć! - zachęcał.

I siatkarki zaczęły to realizować, doprowadziły do remisu. Tyle że w drugiej części seta przyjęcie gospodyń znów zaczęło szwankować. Najbardziej wtedy, gdy serwowały Kamila Witkowska i Zuzanna Górecka . Przyjezdnych nie wybiły z rytmu nawet problemy Witkowskiej. Przy upadku Lana Scuka uderzyła ją przypadkowo barkiem w twarz . Reprezentantka Polski musiała na chwilę opuścić boisko z rozbitym nosem, ale szybko na nie wróciła. Jej drużyna wygrała 25:20.

Developres zmarnował przewagę. ŁKS znów liderem Tauron Ligi

Ale gra zdecydowanie się wyrównała. Rzeszowianki dołożyły do swojej gry punkty blokiem. Prowadziły już 18:16, ale do remisu doprowadził blok w wykonaniu Aleksandry Gryki. Po chwili Developres zbudował sobie jednak jeszcze większą przewagę. Nawet prowadzenie 23:19 nie pozwoliło jednak na wygranie seta. Dobre zagrywki Roberty, blok Witkowskiej, kontratak wykończony przez Diouf i to łodzianki miały piłkę meczową. W ostatniej akcji łódzki blok zatrzymał atak Jeleny Blagojević - rzeszowianki przegrały 25:27. Nagrodę dla MVP otrzymała Witkowska.