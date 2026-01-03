Partner merytoryczny: Eleven Sports

Libero trafiła do szpitala, koleżanki zagrały dla niej. Wielkie emocje w derbach Łodzi

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

To były derby Łodzi z prawdziwego zdarzenia - pełne emocji, zwrotów akcji i zakończone tie breakiem. Najpierw ŁKS Commercecon podniósł się po laniu w pierwszym secie i wygrał dwa kolejne. PGE Budowlane nie zmierzały przegrać i doprowadziły do piątej partii. Ostatecznie do półfinału Pucharu Polski awansowały siatkarki trenera Macieja Biernata.

Siatkarka w niebieskim stroju z numerem 4 unosi oba kciuki do góry na tle pełnych trybun kibiców, w otoczeniu innych zawodniczek na boisku.
Joanna LelonkiewiczPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

W dniu meczu okazało się, że ŁKS będzie musiał radzić sobie bez podstawowej libero. U Anny Pawłowskiej wykryto zakażenie bakterią i zawodniczka trafiła do szpitala. Zastąpiła ja na tej pozycji przyjmująca Regiana Bidias Brak libero jeszcze mocniej zmniejszył szanse na awans, bo to lokalny rywal był faworytem. W lidze wygrał pięć meczów z rzędu. W tym właśnie gładko z ŁKS 3:0 w ósmej kolejce Tauron Ligi.

    Gospodynie pocieszały się, że niemal równo rok temu to one okazały się lepsze od Budowlanych właśnie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wtedy jednak miały znacznie mocniejszy skład. Liczyły też na to, że derby rządzą się swoimi prawami.

    Puchar Polski w siatkówce. Łatwa przeprawa Budowlanych

    I pierwsze piłki mogły dać taką nadzieję, bo prowadziły 3:1, ale pięć kolejnych akcji wygrały rywalki. Po kiwce Rodiki Buterez Budowlane wygrywały 6:3 i trener ŁKS poprosił o czas. To nie pomogło - trudna zagrywa Joanna Lelonkiewicz pozwalała na kolejne ataki. Kolejna sprytna akcja Buterez i przewaga urosła do siedmiu punktów.

    Po drugiej przerwie na życzenie trenera siatkarki ŁKS zaczęły grać lepiej i odrobiły część strat. Po ataku Darii Szczyrby było już 12:15. Pięć punktów z rzędu Budowlanych rozwiało jednak nadzieje gospodyń. Faworytki pewnie wygrały pierwszą partię do 15.

      Na początku drugiego seta dominowały Budowlane. Po bloku Buterez wygrywały 7:2. Ełkaesianki było stać na krótki zryw i po ataku Marianny Brambilli strata stopniała do dwóch punktów. Jednak tylko na chwilę, bo po kolejnych udanych zagraniach rywalek trener Adrian Chyliński musiał wziąć czas.

      Puchar Polski. ŁKS Commercecon wraca do gry

      Podopieczne Macieja Biernata nie pozwalały jednak na wiele przeciwniczkom i utrzymywały bezpieczną przewagę. Dopiero wejście na zagrywkę Anny Obiały pozwoliło odzyskać nadzieję. Po zbiciu Brambilli ŁKS przegrywał już tylko 15:17, ale za chwilę Brazylijka przestrzeliła. Kilka błędów gospodyń i Budowlane wygrywały czterema punktami. ŁKS walczył jednak do końca i było już tylko 22:23. Wtedy czas wziął trener Biernat. Za chwilę jednak był remis, a po bloku Obiały gospodynie miały piłkę setową i ją wykorzystały.

      Nakręcone ełkaesianki dobrze rozpoczęły trzecią partię, w czym pomagały też popełniające błędy rywalki. Po bloku Obiały prowadziły 6:3. I nie zwalniały tempa. Przewaga urosła do pięciu punktów a trener Biernat tylko drapał się po głowie. W końcu zrobił zmiany i jego zawodniczki poprawiły grę. Zmniejszyły straty do dwóch punktów (17:19), ale na więcej nie było je stać. ŁKS wykorzystał dopiero co prawda czwartego setbola, ale prowadził 2:1.

      Budowlane były pod ścianą i czwartą partię zaczęły bardzo ambitnie. Atak Damaske, blok Planinsec i wygrywały 7:3. Dobrze grały zmienniczki - Bruna Honorio i Karolina Drużkowska. Po ataku Polki przewaga wzrosła do sześciu punktów. Siatkarki trenera Biernata znów grały skutecznie jak w pierwszej partii. Było już 19:6 i doprowadziły do tie breaka.

      Lepiej zaczęły gospodynie i trener Biernat dwa razy musiał brać czas. Jego zespół przegrywał 2:6. Emocje sięgnęły jednak zenitu, bo Budowlane odrobiły straty i wyszły na minimalne prowadzenie (11:10). A po ataku Planinsec było 13:11.

      ŁKS Commercecon - PGE Budowlani Łódź 2:3 (15:25, 25:23, 25:22, 15:25, 12:15)

      ŁKS: Gajer, Obiała, Brambilla, Nowak, Szczyrba, Fayad oraz Bidias (libero), Kowalczyk, Stefanik

      Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec oraz Łysiak (libero), Honorio, Drużkowska

      Grupa siatkarek w sportowych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku, okazując entuzjazm i radość, wokół widoczna publiczność i atmosfera sportowego wydarzenia.
      W składzie PGE Budowlanych Łódź pozostały reprezentantki Polski: Justyna Łysiak, Alicja Grabka i Paulina DamaskeCEV.eumateriały prasowe
      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w dynamicznej akcji na parkiecie, jedna z nich rzuca się po piłkę, podczas gdy inne obserwują przebieg sytuacji. W tle widownia uważnie śledzi rozgrywkę.
      Siatkarki PGE Budowlanych walczyły o każdą piłkęCEV.eumateriały prasowe
      Stefano Lavarini: Ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wynikówPolsat Sport

