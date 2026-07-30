Koszmar polskiego klubu. Łzy przed startem sezonu, możliwy nagły koniec

Ekipa z kilkunastotysięcznego miasta w najwyższej klasie rozgrywkowej spędziła dwa poprzednie sezony. I póki co dzielnie dawała sobie radę. Najpierw nie przestraszyła się roli beniaminka i zajęła jedenastą lokatę w elicie. Później poprawiła się o jedną pozycję. Jeszcze lepiej miało być niebawem. Do drużyny sprowadzono uznanego trenera Dawida Michora. Projekt na papierze wyglądał naprawdę ambitnie. Problemem jednak okazały się finanse.

Kłopoty związane z pieniędzmi w Sokole nie trwają zresztą od dziś. Teraz sprawiają one, że dalsza gra w najwyższej klasie rozgrywkowej stoi pod znakiem zapytania. Zresztą widać to po zachowaniu pani prezes. Agnieszka Laskowska przemówiła niedawno publicznie, działaczce trudno było powstrzymać łzy. "Chcę państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy sytuacja drużyny w Tauron Lidze jest bardzo zła" - wyznała, cytowana przez "siatka.org".

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"Nie wiem czy uda nam się do 31 lipca złożyć dokumenty do licencji, ponieważ brakuje 200 tysięcy złotych, żeby wypłacić wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Od maja nie było żadnych wpływów na konto. Od początku, od pierwszego sezonu ciągnie się za nami milion złotych pieniędzy, których po prostu brakuje w budżecie" - dodała od razu, przerażona całą sytuacją kobieta stojąca na czele klubu. Przed nią teraz wyścig z czasem, ponieważ nie zostało sporo czasu do startu sezonu.

Ewentualny brak Sokoła & Hagric w Tauron Lidze to cios dla ligowej siatkówki. O nowym trenerze już wspominaliśmy. Działacze zakontraktowali również Melisę Durul. Turczynka ma choćby na koncie dwa triumfy w Lidze Mistrzów. "Ja byłbym spokojny. Jestem przekonany, że Sokół spokojnie w Tauron Lidze wystartuje" - powiedział co prawda burmistrz Karol Nawrot, ale kibiców i tak czeka mnóstwo nerwowych dni.

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Sam portal "siatka.org" nie lukruje rzeczywistości. "Czy klub może mieć nadzieję na dodatkowe wsparcie od miasta? Tego zapewne dowiemy się wkrótce. Nawet jeśli takowe otrzyma, to nie rozwiąże to problemu z brakiem sponsorów" - czytamy w końcowej części artykułu.





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