Koniec pięknej kariery. Utytułowana Polka ogłasza rozbrat ze sportem

Nawet najwspanialsza sportowa przygoda musi się kiedyś skończyć - Katarzyna Skorupa, utytułowana polska siatkarka, uznała, że nastał właściwy moment, by pożegnać się z ukochaną dyscypliną.

Swoją decyzję Skorupa ogłosiła poprzez instagramowy profil, gdzie siatkarka zamieściła mocno osobisty wpis.

Katarzyna Skorupa: Czas zostawić to, co kocham

"36 lat... dokładnie tyle minęło odkąd Mama zabrała nas na swój trening. Od tego momentu siatkówka stała się nieodłączną częścią mojego życia... aż do teraz. Czas zostawić to, co kocham i czemu poświęciłem swoje dotychczasowe życie" - napisała m.in. zawodniczka.

"To była piękna i trudna podróż, pełna sukcesów i dobrych doświadczeń, a czasem także i tych złych. Jestem wdzięczny za możliwość gry w świetnych klubach, z - i przeciwko - najlepszym zawodnikom i trenerom na świecie" - dodała.

Skorupa podziękowała za wsparcie m.in. swoim rodzicom, a także swojej siostrze-bliźniaczce Małgorzacie - cała ta trójka również związała swoje życie z siatkówką.

"Postanowiłam zostawić sobie przestrzeń na różne możliwości i aktywności dotyczące siatkówki, ale w zupełnie innym wymiarze. Czas rozpocząć nowy rozdział" - stwierdziła, zapowiadając tym samym, że swojego ostatniego słowa dotyczącego ukochanej dyscypliny mimo wszystko nie powiedziała.

Katarzyna Skorupa kończy karierę. Lista jej triumfów jest wyjątkowo długa

Katarzyna Skorupa w trakcie swojej kariery reprezentowała - oprócz wspomnianej Radomki - m.in. barwy BKS-u Aluprofu Bielsko-Biała, Rabity Baku, Fenerbahce Stambuł i Pomi Castelmaggiore. Na swoim koncie ma chociażby mistrzostwo Polski, trzy Puchary Polski, dwa mistrzostwa Azerbejdżanu, jedno mistrzostwo i dwa Puchary Włoch, wicemistrzostwo Turcji i klubowe wicemistrzostwo świata.

W latach 2004-2012 Skorupa występowała również w reprezentacji Polski. Dla "Biało-Czerwonych" rozegrała dokładnie 150 spotkań.

