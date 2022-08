Kolejne wzmocnienie mistrza Polski. Po raz pierwszy zagra w Europie

Cipriano do tej pory występowała jedynie w rodzimej lidze. W ostatnim sezonie grała w zespole Sesc-RJ/Flamengo , z którym dotarła do półfinału tamtejszej Superligi. Teraz podpisała roczny kontrakt w Polsce.

- Jestem bardzo podekscytowana. Znam realia ligi brazylijskiej, grałam w niej od lat i wiem, "z czym to się je". Natomiast wyjazd do Europy jest dla mnie czymś zupełnie nowym i uznałam, że chciałabym zmierzyć się z tym wyzwaniem. Cieszę się, że dołączam do Chemika. To klub, który zapewnia walkę o mistrzostwo - przekonuje Cipriano, cytowana przez oficjalną stronę klubu z Polic.