Katarzyna Konieczna: Zabrakło walki na parkiecie

Ekstraklasowe siatkarki BKS Profi Credit Bielsko-Biała przegrały piąty meczu z rzędu. W środę, we własnej hali, uległy ekipie E.Leclerc Radomka Radom 1:3. Zdaniem bielskiej atakującej, Katarzyny Koniecznej jej drużyna za mało walczyła.

Bielszczanki uległy kolejno zespołom: Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz (0:3), Chemik Police (0:3), Grot Budowlani Łódź (1:3 - mecz zaległy), ŁKS Commercecon Łódź (0:3).

"Przeszłyśmy dziś obok meczu. Nie tak to sobie wyobrażałyśmy. Przykro mi to stwierdzić, ale zabrakło walki, chociaż może nie zaangażowania. Ciężko na gorąco powiedzieć, co by trzeba poprawić, aby ten mecz wyglądał inaczej. Na pewno będziemy się nad tym zastanawiać" - powiedziała Konieczna.

W trzecim secie jej zespół prowadził 24:21, aby przegrać 24:26: "Czasami zapominamy do ilu się gra w siatkówce" - skomentował to wspomniana zawodniczka BKS.

Następne spotkanie ligowe zawodniczki z Bielska-Białej mają rozegrać w poniedziałek. Na wyjeździe zmierzą się z Developresem SkyRes Rzeszów.