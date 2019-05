Siatkarka reprezentacji Argentyny Julieta Lazcano w przyszłym sezonie będzie bronić barw E.Leclerc Radomki Radom - poinformował występujący w ekstraklasie klub. 29-letnia środkowa ostatnio grała w brazylijskim Clube Curitibano.

Zdjęcie Julieta Lazcano /AFP

"W ciągu ostatnich sześciu lat uczestniczyłam w najważniejszych imprezach siatkarskich: dwa razy w mistrzostwach świata, dwa razy w Pucharze Japonii, igrzyskach olimpijskich, trzykrotnie w Grand Prix oraz we wszystkich turniejach w Ameryce Południowej" - wyliczała cytowana w komunikacie zamieszczonym na stronie Radomki Lazcano.

Jak dodała, nie zastanawiała się długo, gdy dostała ofertę z Polski.

"Kiedy otrzymałam propozycję z Polski, byłam zachwycona. Słyszałam wiele dobrego o tej lidze i grałam z kilkoma polskimi zawodniczkami. Miniony sezon spędziłam w Brazylii, gdzie również poziom rozgrywek jest bardzo wysoki. Myślę, że Liga Siatkówki Kobiet to kolejne wyzwanie. Wiem, że polska publiczność jest bardzo ciepła i miła, a dla mnie to ważne, by dzielić się siatkarskimi chwilami z kibicami" - podkreśliła doświadczona zawodniczka.

Jest ona kolejnym wzmocnieniem Radomki przed nowym sezonem. Wcześniej klub, który w rozgrywkach 2018/19 zajął ósme miejsce, poinformował o pozyskaniu libero Agaty Witkowskiej i rozgrywającej Pauliny Zaborowskiej.