Podczas meczu z Develepresem SkyRes Rzeszów przyjmująca Grot Budowlanych Łódź Julia Twardowska doznała poważnej kontuzji. Reprezentantka Polski jest już po zabiegu i wkrótce rozpocznie rehabilitację. - Czuję się dobrze. Najgorsze jest już za mną, a przede mną ciężka praca i mam nadzieję, szybki powrót do gry - powiedziała Julia Twardowska cytowana przez oficjalną stronę internetową łodzianek.

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań okazało się, że reprezentantka Polski ma naderwany mięsień dwugłowy lewego uda. Siatkarka przeszła zabieg, który przeprowadził doktor Marcin Domżalski. Zabieg przebiegł pomyślnie. Julia Twardowska w sobotę opuści szpital, a od niedzieli rozpocznie rehabilitację.



Jak długo potrwa przerwa przyjmującej Grot Budowlanych Łódź?



- Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak długo Julia będzie musiała pauzować. Wszystko zależy od tego jakie postępy będzie przynosiła rehabilitacja, jest to bardzo indywidualne, dlatego nie chciałbym podawać konkretnych terminów, nie chcę wywierać presji ani składać konkretnych deklaracji. Julia ma wrócić w swoim tempie do zdrowia. Wszyscy na nią czekamy i życzymy jej dużo siły - powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.



Sama siatkarka pełna jest optymizmu po zabiegu.



- Jestem już po zabiegu i czuję się dobrze. Najgorsze jest już za mną, a przede mną ciężka praca i mam nadzieję, szybki powrót do gry. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które w tej trudnej sytuacji okazały mi ogromne wsparcie. Dziękuję za troskę, za zainteresowanie, pomoc i za wiadomości. Dostarczyliście mi bardzo dużo energii, która pomoże mi w powrocie do gry - powiedziała Julia Twardowska.

Zdjęcie Julia Twardowska (nr 7) / Radosław Jóźwiak / Newspix

