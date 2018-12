Jacek Skrok: Ten wyjazd był nam potrzebny

- Zawodniczki otrzymają dwa dni wolnego i spotkamy się w środę rano. W sobotę wyjedziemy do Wrocławia, gdzie w niedzielę zagramy mecz Ligi Siatkówki Kobiet - przyznał trener E.Leclerc Radomi Radom Jacek Skrok.

Zdjęcie Jacek Skrok /Newspix



W okresie świąteczno-noworocznym radomskie siatkarki wyjechały na Podkarpacie, gdzie trenowały i rozegrały dwa sparingi z Developresem SkyRes Rzeszów - jeden w Rzeszowie, drugi w Przeworsku. Oba podopieczne trenera Jacka Skroka przegrały po 0:4.



- Niestety, w tych sparingach nie mieliśmy wiele do powiedzenia - mówi radomski szkoleniowiec.



- Oczekiwałem czego innego. Rzeszów jest bardzo silnym zespołem, my byliśmy trochę rozluźnieni po zdobytych punktach w grudniu, a było ich siedem. Na pewno była okazja do eksperymentowania - dodał szkoleniowiec, który wcześniej pracował właśnie w Rzeszowie.



- Mamy obecnie zawodniczkę na testach. Więcej mogły zagrać zawodniczki, które w meczach Ligi Siatkówki Kobiet miały mniej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Na pewno ten wyjazd nie zachwycił, ale był potrzebny - zakończył Jacek Skrok.



Za: E.Leclerc Radomka Radom