Jacek Pasiński trenerem siatkarek Energi MKS Kalisz

Jacek Pasiński, który w poprzednim sezonie prowadził siatkarki Enei PTPS Piła, w piątek został nowym szkoleniowcem Energi MKS Kalisz - poinformował klub beniaminka ekstraklasy. Wcześniej MKS podziękował za pracę Mariuszowi Wiktorowiczowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka na śniegu chce na igrzyska olimpijskie. Wideo © 2018 Associated Press

Wiktorowicz pracował w kaliskim klubie od kwietnia 2017 roku. W poprzednim sezonie drużyna z południowej Wielkopolski wygrała rozgrywki pierwszej ligi, ale na wyższy szczebel trafiła w miejsce Trefla Proximy Kraków, który wycofał się z Ligi Siatkówki Kobiet.

Reklama

W obecnym sezonie kaliszanki wygrały tylko dwa spotkania i zamykają tabelę ekstraklasy. Dlatego władze klubu postanowiły zmienić szkoleniowca. Wiktorowicza zastąpił Jacek Pasiński, ostatnio pracujący w Enei PTPS Piła, który wcześniej trenował m.in. Budowlanych Łódź.

- Po przeanalizowaniu dotychczasowych wyników osiąganych przez siatkarki, zarząd podjął decyzję o zmianach w sztabie szkoleniowym. Wybór padł na Jacka Pasińskiego, który jest doskonale znany w siatkarskim środowisku i mam nadzieję, że w Kaliszu potwierdzi swoje wysokie kwalifikacje. Przy okazji chciałbym podziękować za dotychczasową pracę Mariuszowi Wiktorowiczowi, który w poprzednim sezonie wygrał z kaliskim klubem zmagania w pierwszej lidze siatkarek. Wszyscy doceniamy to, co zrobił dla kaliskiej siatkówki - poinformował prezes Energi MKS Błażej Wojdyła.

Pasiński nie ukrywa, że chce poprawić grę kaliskiego zespołu, który jego zdaniem spisuje się poniżej możliwości.

- Przede wszystkim chcemy dobrze grać w siatkówkę. Ta drużyna skompletowana została w październiku i musimy mieć to na uwadze. Był to jednak zespół budowany na pierwszą ligę. Z drugiej strony po pierwszych zajęciach mogę powiedzieć, że jest to drużyna bardzo ambitna. Widać chęć pracy, poprawy gry, ale potrzebujemy jednak na to czasu. Potencjał drużyny oceniam jako średni. Na pewno temu zespołowi brakuje jakości, która musi cechować ekipy występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - powiedział szkoleniowiec.

Już w najbliższą sobotę Pasiński zadebiutuje w nowej roli w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Credit Profi BKS Bielsko-Biała (początek, godz. 20.30).

- Zobaczymy, z jakim zespołem zmierzymy się po drugiej stronie siatki. Bielszczanki dysponują o wiele większym potencjałem niż my, są tam obecne i byłe reprezentantki Polski. Z drugiej strony to drużyna, która gra poniżej oczekiwań. Zastanawiam się, czy ostatnie zwycięstwo nad Legionovią 3:1 oznacza, że wyszły już z dołka. W każdym razie my musimy patrzeć przede wszystkim na swoją grę - przyznał opiekun beniaminka ekstraklasy.

Marcin Pawlicki