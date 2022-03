Hit dla Chemika, zmiana lidera w ostatniej kolejce

Terminarz Tauron Ligi ułożył się w taki sposób, że w ostatniej kolejce mierzyły się ze sobą drużyny, które walczyły o pierwsze miejsce w ligowej tabeli po sezonie zasadniczym. Drużyna Developresu Bella Dolina Rzeszów, dotychczasowy lider, mierzyła się na wyjeździe z Grupą Azoty Chemikiem Police.

Pierwsze dwa sety przebiegały jednak pod dyktando gospodyń, które wygrały 25:21 i 25:19. Dopiero w trzeciej partii przyjezdne wróciły do gry. Choć zaczęły słabo, to stopniowo zaczęły odrabiać straty i od stanu 17:15 właściwie kontrolowały przebieg gry, wygrywając seta 25:23.

Jak się okazało, była to najbardziej wyrównana partia w tym spotkaniu, bo w decydującym secie siatkarki Chemika wręcz rozbiły zespół z Rzeszowa. Świetnie funkcjonowała zagrywka ekipy z Polic, zmuszając rywalki do gry na wysokich piłkach, a na dodatek bardzo dobrze spisywały się w bloku i wygrały 25:12, a całe spotkanie 3:1 i to one kończą sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w tabeli Tauron Ligi.

- Skupiłyśmy się na tym, by zwyciężyć 3:0 lub 3:1. Zależało nam na pierwszym miejscu w fazie zasadniczej. O naszej wygranej zdecydowała bardzo dobra zagrywka, która sprawiła, że rywalki musiały grać na wysokich piłkach, a w takich sytuacjach trudniej się zdobywa punkty - powiedziała po spotkaniu Martyna Czyrniańska w rozmowie z PAP.