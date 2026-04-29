Historyczny wyczyn o krok. Wyniszczający finał, siatkarki pod presją

Damian Gołąb

DevelopRes, Budowlani, DevelopRes, Budowlani i...? Finalistki TAURON Ligi siatkarek do tej pory wygrywały na zmianę, perfekcyjnie wykorzystując atut własnego boiska. Dziś ostatnia odsłona rywalizacji, którą same zawodniczki określają jako "wyniszczającą". Mistrzynie Polski poznamy dzisiaj w rzeszowskiej hali Podpromie. Początek spotkania o godz. 20, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Dwie siatkarki z drużyn Łodzi i Rzeszowa podczas meczu finałowego TAURON Ligi, ubrane w stroje klubowe.
Siatkarki z Łodzi i Rzeszowa dziś zagrają w tym sezonie po raz ostatnifot. Piotr Sumara/TAURON Ligamateriały prasowe

W trakcie finałów TAURON Ligi siatkarki nasłuchały się narzekań na poziom zawodów. W poprzednim, czwartym meczu w Łodzi było z tym już lepiej. Przede wszystkim jednak drużyny DevelopResu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź zgotowały kibicom maksymalne emocje przed ostatnim, piątym spotkaniem rywalizacji o złoto.

Gdy Rzeszowianki przed rokiem zdobyły pierwszy w historii tytuł mistrzyń Polski, ograły inny łódzki zespół, ŁKS Commercecon, w trzech meczach. Tym razem rywalki postawiły im się znacznie bardziej, mimo że przed sezonem, a i przed finałami, to akcje DevelopResu stawiane były nieco wyżej.

Zobacz również:

Siatkarki reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarek

Duży znak zapytania w kadrze siatkarek. Z tym musi zmierzyć się Lavarini

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wytrzymały presję. "Ten finał jest wyniszczający mentalnie"

Obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska, a poszczególne mecze finałowe kreują kolejne bohaterki. W ostatnim spotkaniu na jedną z nich wyrosła Paulina Damaske, która przejęła pałeczkę liderki PGE Budowlanych i zdobyła aż 21 punktów. Przebiła nawet Maję Storck, czyli najlepiej punktującą zawodniczkę łódzkiego zespołu w tym sezonie.

Łodzianki poradziły sobie w czterech setach, choć grały pod większą presją od obrończyń tytułu - ewentualna porażka kończyła ich nadzieje na pierwsze w historii klubu złoto TAURON Ligi. Może dlatego rozgrywająca i kapitan zespołu Alicja Grabka dobitnie określiła to, jak wyglądają mecze o złoto.

- Ten finał jest wyniszczający mentalnie. Fizycznie, ok, to jedno, ale mentalnie to są bardzo ciężkie spotkania. Decydują detale, początki setów. Trzeba więc od początku być bardzo skupionym na każdego seta i w piątym spotkaniu dać z siebie maksa - przekonuje siatkarka Budowlanych.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Stefano Lavarini tłumaczy swoje decyzje. Kilka siatkarek odrzuciło powołanie

Damian Gołąb
Damian Gołąb

TAURON Liga. Wielki atut w rękach DevelopResu Rzeszów. Seria trwa

Presję czują też siatkarki DevelopResu. Po latach przegranych finałów wszystko zmieniło się przed rokiem, ale w Rzeszowie nikt nie wyobraża sobie, by drużyna oparta na podstawowych zawodniczkach reprezentacji Polski - Aleksandrze Szczygłowskiej i Katarzynie Wenerskiej - nie powtórzyła sukcesu sprzed roku.

Tymczasem pierwsza okazja przeszła Rzeszowiankom w Łodzi koło nosa. DevelopRes ma jednak w ręku potężny atut. W hali Podpromie, gdzie zostanie rozegrane dzisiejsze spotkanie, nie przegrał meczu o punkty od marca 2025 roku, gdy w Lidze Mistrzów lepsze okazało się Imoco Conegliano. W TAURON Lidze ta seria trwa jeszcze dłużej, bo od listopada 2024 r.

- Regeneracja jest najważniejsza. Najlepiej gra się w swojej hali, gdy jest pełna kibiców. Kiedy jest głośno, wiadomo, że gramy o coś ważnego. Liczymy na to, że w środę cała hala Podpromie będzie wypełniona kibicami - podkreśla Julita Piasecka, przyjmująca DevelopResu, również kadrowiczka Stefano Lavariniego.

Mistrzynie Polski zostaną wyłonione dziś wieczorem. I z pewnością zostanie to okraszone historycznym wyczynem. Albo po pierwsze złoto dla klubu sięgną siatkarki PGE Budowlanych, albo pierwszy raz do triumfu w TAURON Lidze zespół poprowadzi kobieta spoza Polski - trenerka DevelopResu Jelena Blagojević.

Początek spotkania o godz. 20. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk nie ma wątpliwości: reprezentacja straci bez Bartosza Kurka
Reprezentacja siatkarzy

As kadry Grbicia deklaruje ws. reprezentacji Polski. Nawet się nie zawahał

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarki w fioletowych strojach świętują zdobyty punkt na boisku, jedna z nich w czerwonej koszulce przybija piątkę koleżankom, a w tle widać zawodniczki drużyny przeciwnej w żółto-niebieskich strojach.
Siatkarki DevelopResu RzeszówCEV.eumateriały prasowe
siatkarki drużyny w białych koszulkach z granatowymi spodenkami świętują zdobycie punktu, uśmiechnięte obejmują się w kole, uniesione ręce wyrażają radość i entuzjazm na boisku sportowym
Siatkarki PGE Budowlanych ŁódźMarian Zubrzycki PAP
Siatkarki w strojach klubowych podczas meczu, skupione w kręgu z wyciągniętymi rękami, gotowe do zespołowego dopingowania lub uczczenia zdobytego punktu, w tle kibice na trybunach.
Siatkarki DevelopResu RzeszówCEV.eumateriały prasowe
