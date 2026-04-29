Historyczny wyczyn o krok. Wyniszczający finał, siatkarki pod presją

W trakcie finałów TAURON Ligi siatkarki nasłuchały się narzekań na poziom zawodów. W poprzednim, czwartym meczu w Łodzi było z tym już lepiej. Przede wszystkim jednak drużyny DevelopResu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź zgotowały kibicom maksymalne emocje przed ostatnim, piątym spotkaniem rywalizacji o złoto.

Gdy Rzeszowianki przed rokiem zdobyły pierwszy w historii tytuł mistrzyń Polski, ograły inny łódzki zespół, ŁKS Commercecon, w trzech meczach. Tym razem rywalki postawiły im się znacznie bardziej, mimo że przed sezonem, a i przed finałami, to akcje DevelopResu stawiane były nieco wyżej.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wytrzymały presję. "Ten finał jest wyniszczający mentalnie"

Obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska, a poszczególne mecze finałowe kreują kolejne bohaterki. W ostatnim spotkaniu na jedną z nich wyrosła Paulina Damaske, która przejęła pałeczkę liderki PGE Budowlanych i zdobyła aż 21 punktów. Przebiła nawet Maję Storck, czyli najlepiej punktującą zawodniczkę łódzkiego zespołu w tym sezonie.

Łodzianki poradziły sobie w czterech setach, choć grały pod większą presją od obrończyń tytułu - ewentualna porażka kończyła ich nadzieje na pierwsze w historii klubu złoto TAURON Ligi. Może dlatego rozgrywająca i kapitan zespołu Alicja Grabka dobitnie określiła to, jak wyglądają mecze o złoto.

- Ten finał jest wyniszczający mentalnie. Fizycznie, ok, to jedno, ale mentalnie to są bardzo ciężkie spotkania. Decydują detale, początki setów. Trzeba więc od początku być bardzo skupionym na każdego seta i w piątym spotkaniu dać z siebie maksa - przekonuje siatkarka Budowlanych.

TAURON Liga. Wielki atut w rękach DevelopResu Rzeszów. Seria trwa

Presję czują też siatkarki DevelopResu. Po latach przegranych finałów wszystko zmieniło się przed rokiem, ale w Rzeszowie nikt nie wyobraża sobie, by drużyna oparta na podstawowych zawodniczkach reprezentacji Polski - Aleksandrze Szczygłowskiej i Katarzynie Wenerskiej - nie powtórzyła sukcesu sprzed roku.

Tymczasem pierwsza okazja przeszła Rzeszowiankom w Łodzi koło nosa. DevelopRes ma jednak w ręku potężny atut. W hali Podpromie, gdzie zostanie rozegrane dzisiejsze spotkanie, nie przegrał meczu o punkty od marca 2025 roku, gdy w Lidze Mistrzów lepsze okazało się Imoco Conegliano. W TAURON Lidze ta seria trwa jeszcze dłużej, bo od listopada 2024 r.

- Regeneracja jest najważniejsza. Najlepiej gra się w swojej hali, gdy jest pełna kibiców. Kiedy jest głośno, wiadomo, że gramy o coś ważnego. Liczymy na to, że w środę cała hala Podpromie będzie wypełniona kibicami - podkreśla Julita Piasecka, przyjmująca DevelopResu, również kadrowiczka Stefano Lavariniego.

Mistrzynie Polski zostaną wyłonione dziś wieczorem. I z pewnością zostanie to okraszone historycznym wyczynem. Albo po pierwsze złoto dla klubu sięgną siatkarki PGE Budowlanych, albo pierwszy raz do triumfu w TAURON Lidze zespół poprowadzi kobieta spoza Polski - trenerka DevelopResu Jelena Blagojević.

Początek spotkania o godz. 20. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

Siatkarki DevelopResu Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź Marian Zubrzycki PAP

Siatkarki DevelopResu Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

