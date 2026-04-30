Sprawiły niespodziankę, bo w tym sezonie nikt nie był w stanie wygrać w hali Podpromie w Rzeszowie. To udało się dopiero w ostatnim meczu sezonu Tauron Liga Łodziankom. - Klątwy już nie ma. Zdjęłyśmy ją - cieszyła się Paulina Damaske, która zdobyła 22 punkty i została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania.

Jednak bohaterką ostatnich akcji była Grabka. Rozgrywająca PGE Budowlani, a także reprezentacji Polski, w czwartym secie przy wyniku 23:23 pojedynczym blokiem zablokowała Nathalie Lemans. Gdyby nie ta akcja, Rzeszowianki byłyby o punkt od doprowadzenia do tie-breaka. Za chwilę kapitan Łodzianek weszła na zagrywkę. Po jej serwisie Laura Jansen zaatakowała w aut i siatkarki z Łodzi oszalały z radości.

Sam finał był bardzo ciekawy, ale do piątego spotkania mecze wygrywały gospodynie. Choć emocji nie brakowało, to żaden nie zakończył się tie-breakiem. Dlatego też przed decydującą rozgrywką większe szanse dawano Rzeszowiankom. To jednak rywalki pierwszy raz w tym sezonie pokonały Developres w hali Podpromie.

Po spotkaniu rozpoczęto uroczystość wręczania medali i pucharów. Wszystkie zawodniczki stanęły na podeście oprócz Grabki, która miała wznieść trofeum i rozpocząć świętowanie już oficjalnie jako mistrzynie Polski. Dostała puchar i wtedy zaskoczyła wszystkich. Z podium ściągnęła kończące karierę Brunę Honorio i Aleksandrę Wenerską.

I to właśnie one przy dźwiękach "We are the champions" zespołu Queen wzniosły puchar. A za chwilę wszystkie Łodzianki przekazywały sobie trofeum. "Zrobiłyśmy to" - napisała Grabka, a Bruna dodała: "Jesteś najlepszą kapitanką. Kocham cię. Powiedziałam ci - jesteś królową".

Potem świętowanie przeniosło się do szatni, a nawet pod prysznic.

W składzie PGE Budowlanych Łódź pozostały reprezentantki Polski: Justyna Łysiak, Alicja Grabka i Paulina Damaske CEV.eu materiały prasowe

Sasa Planinsec pomogła PGE Budowlanym Łódź sięgnąć po pierwsze mistrzostwo Polski w historii screen Polsat Sport materiały prasowe

