Gyselle Silva De la Caridad siatkarką Chemika Police

27-letnia Gyselle Silva De la Caridad, do tej pory siatkarka włoskiej drużyny Reale Mutua Fenera Cheri, podpisała roczny kontrakt z Chemikiem. To już druga reprezentantka Kuby, która tego lata dołączyła do polickiej drużyny.

Chemik po pięciu z rzędu tytułach mistrza Polski w zakończonych w maju rozgrywkach uplasował się na czwartym miejscu w lidze, mimo iż wygrał fazę zasadniczą. To wyraźnie podrażniło ambicje polickich działaczy. Efektem tego jest rewolucja, jaką przechodzi zespół.

Reklama

Klub zrezygnował z usług trenera Marcello Abbondanzy. Rozstał się też z kilkoma podstawowymi siatkarkami, m.in. Serbkami Bianką Busą i Sladjaną Mirkovic czy amerykańską środkową Chiaką Ogbogu.

Nową drużynę buduje uznany w siatkarskim środowisku turecki trener Ferhat Akbas. Jak zapewnił prezes klubu Paweł Frankowski, pozyskiwanie nowych zawodniczek jest konsultowane ze szkoleniowcem. W środę Chemik podpisał umowę z Silva, która może grać zarówno jako atakująca, jak i przyjmująca. W minionym sezonie występowała w lidze włoskiej, w zespole Reale Mutua Fenera Chieri. Wprawdzie zajął on przedostatnie miejsce, ale Kubanka zdobywając w sezonie 395 punktów była najskuteczniejszą zawodniczką drużyny i czwartą najlepiej zagrywającą rozgrywek.

Wcześniej broniła barw tureckiego Halkbanku Ankara, filipińskiego Smart Prepaid Giga Hitters czy azerskiej Rabity Baku, z którą w 2015 r. zdobyła mistrzostwo kraju. Jej partnerką w Rabicie była wówczas Wilma Salas, inna Kubanka, z którą Chemik podpisał umowę na kolejny sezon.

Obie reprezentantki Kuby były w składzie Rabity w meczach Ligi Mistrzyń, w których rywalizowały z Chemikiem.