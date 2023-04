Gwiazda polskiej kadry wyjeżdża z kraju. Odważny krok przed walką o igrzyska

To może być jeden z najgłośniejszych siatkarskich transferów z Tauron Ligi tego lata. Martyna Czyrniańska, przyjmująca Grupy Azoty Chemika Police i reprezentacji Polski, ma przenieść się do Eczacibasi Stambuł. To drużyna pełna gwiazd, która w tym sezonie awansowała do półfinału Ligi Mistrzyń.