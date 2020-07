Co najmniej czterotygodniowa przerwa w treningach z zespołem czeka rozgrywającą siatkarskiej reprezentacji kraju i Grot Budowlanych Łódź Julię Nowicką. 21-letnia zawodniczka podczas zgrupowania kadry w Szczyrku złamała kciuk lewej dłoni.

O kontuzji podstawowej w tym sezonie reprezentacyjnym rozgrywającej poinformował prezes klubu z Łodzi Marcin Chudzik.

"Środowy poranek nie należał do najprzyjemniejszych. Ze Szczyrku dotarła do nas wiadomość o kontuzji Julii Nowickiej. To zawodniczka z bardzo silnym charakterem i wierzę, że szybko wróci do gry. Nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać za to mocno kciuki i życzyć jej zdrowia" - przekazał.

Siatkarka Budowlanych doznała złamania kciuka lewej dłoni, co oznacza ok. czterech tygodni przerwy w treningach z drużyną.

"Jestem bardzo zła, bo ta kontuzja wykluczy mnie z odbijania piłki. Na szczęście mogę trenować na siłowni, co pozwoli mi utrzymać formę, którą wypracowałam na zgrupowaniach kadry. Staram się być dobrej myśli i zrobię wszystko, żeby wrócić na parkiet jak najszybciej" - zaznaczyła Nowicka.

Uraz wykluczy 21-letnią zawodniczkę z udziału w dwóch meczach towarzyskich reprezentacji - ze Szwajcarią 28 i 29 lipca w Łodzi. Selekcjoner Jacek Nawrocki wkrótce ma ogłosić nazwisko rozgrywającej, która dołączy do kadry.

