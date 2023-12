Granice zostały przekroczone. Taką wiadomość siatkarka otrzymała po meczu

Paulina Damaske po meczu otrzymała wulgarną wiadomość. Obrzydliwe zachowanie "kibica"

Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu

Całą sytuację skomentowała także Klaudia Piwowarczyk. Zawodniczka BKS-u wymownie zareagowała na to, co przytrafiło się jej koleżance z drużyny. "Powiedzieć, że to czyste skur********* to jak nic nie powiedzieć. To dostały moje koleżanki z drużyny po dzisiejszym meczu. Dziewczyny zostawiają serce na boisku w każdym meczu, a codziennie poza nim dzielą się z innymi. To jest poza jakimkolwiek wymiarem człowieczeństwa" - napisała na platformie X.