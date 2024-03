Gigantyczne problemy polskiego klubu. Wielokrotny mistrz może upaść

Dramatyczne oświadczenie klubu. Grozi im upadłość

W komunikacie czytamy, że przedstawiciele klubu starają się szukać sponsorów i partnerów, którzy pozwoliliby im na dalsze funkcjonowanie. Wystosowano również apel, by potencjalni chętni do współpracy pomogli Chemikowi w tym trudnym momencie.

" Grupa Azoty Chemik Police to najpopularniejszy klub kobiecy w Polsce. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzyniami kraju , najbardziej utytułowaną drużyną kobiecą ostatniej dekady. Wizja zniknięcia z siatkarskiej mapy Polski jest dla nas trudna do zaakceptowania, ale niestety stała się możliwa" - przekazali włodarze klubu.

Siatkarki odchodzą z Chemika

W poprzednim sezonie tytuł znów odebrał Chemikowi ŁKS, ale w bieżących rozgrywkach zespół z Polic znów dominuje i jest faworytem do mistrzostwa. Jest już pewny, że do fazy play off przystąpi z pierwszego miejsca i będzie miał atut własnego boiska. Z 21 meczów wygrał 19. Nie obroni za to Pucharu Polski, bo odpadł w ćwierćfinale z Rysicami Rzeszów.



O ile oczywiście uda się dograć sezon.