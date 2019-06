Siatkarki Chemika Police w pierwszej rundzie Pucharu CEV trafiły na Galatasaray HDI Stambuł, a Developres SkyRes Rzeszów z francuskim ASPTT Miluza. Przeciwników w Pucharze Challenge poznali też zawodnicy Aluronu Virtu Warty Zawiercie.

Losowanie odbyło się w środę w Luksemburgu.

Według pierwotnych informacji podanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej w Pucharze CEV - czyli na drugim szczeblu klubowych zmagań na Starym Kontynencie - miał rywalizować w przyszłym sezonie tylko Chemik. Okazało się jednak, że dołączyły do niego także brązowe medalistki mistrzostw Polski, które początkowo były przewidziane do występu w trzecich pod względem rangi rozgrywkach w Europie - Pucharze Challenge.

O pechu może mówić ekipa z Polic - Galatasaray to czwarta drużyna silnej ligi tureckiej. Pierwsze mecze inauguracyjnej rundy odbędą się w dniach 3-5, a rewanże 17-19 grudnia.

Zespół z Zawiercia trafił z kolei na bułgarski Hebar Pazardżik.

W środę rozlosowano także pary w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów i Mistrzyń. W tej fazie zmagań nie ma żadnych polskich klubów, ale zaprezentuje się za to IBB Polonia Londyn. To pierwszy angielski klub w tych prestiżowych rozgrywkach, a zmierzy się z chorwacką ekipą Mladost Zagrzeb. By awansować do fazy grupowej trzeba przejść trzy rundy.

Pewnych udziału w tym etapie rywalizacją jest pięć ekip: zawodniczki dwóch łódzkich zespołów - ŁKS-u Commercecon i Grota Budowlanych oraz siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle, debiutujące w tym gronie ONICO Warszawa, a także Jastrzębski Węgiel.