Ekstraklasa siatkarek. Zawodniczki ŁKS-u Commerceconu odebrały brązowe medale

​Siatkarki ŁKS-u Commerceconu odebrały we wtorek brązowe medale za zajęcie trzeciego miejsca w rozgrywkach ekstraklasy. Obecny sezon został przerwany po rundzie zasadniczej z powodu pandemii koronawirusa.

Zdjęcie Aleksandra Wójcik /Łukasz Szeląg /East News

Pod koniec marca zapadła decyzja, że rozgrywki 2019/2020 w ekstraklasie kobiet zostaną zakończone na etapie rundy zasadniczej, którą udało się dograć do końca. Władze ligi uznały, że medale trafią do trzech najwyżej sklasyfikowanych wówczas zespołów. We wtorek skromną uroczystość ich przekazania zorganizowano w siedzibie strategicznego sponsora ŁKS-u.

Siatkarkom z Łodzi oraz szefom i przedstawicielom klubu pamiątkowy puchar i brązowe krążki wręczyli prezes Polskiej Ligi Siatkówki Paweł Zagumny oraz szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.

Łodzianki po raz trzeci z rzędu stanęły na podium ekstraklasy. Dwa lata temu wywalczyły srebrny medal, a przed rokiem sięgnęły po mistrzowski tytuł.

- Jaka jest tajemnica naszego sukcesu? Wydaje mi się, że serce. Wszystkie osoby przychodzące do naszego klubu mają go w sercu, są bardzo zaangażowane w ŁKS. Dużo dziewczyn to czuje i zarażamy je tym. Tworzymy fajne zespoły i one dają radę później na boisku - przyznał prezes ŁKS-u Hubert Hoffman.

Dodał, że nie czuje niedosytu w związku z przerwanymi nagle rozgrywkami. Tłumaczył, że w pełni rozumie powody takiej decyzji. - Cieszymy się z medalu, patrzymy w taki sposób, że teraz mamy już złoto, srebro i brąz - wszystko w kolekcji - podkreślił i podziękował za sukcesy również kibicom.

Przyjmująca Aleksandra Wójcik żałowała jedynie, że jej drużynie nie było dane ponownie powalczyć w fazie play-off.

- Miałyśmy apetyty na coś więcej i chciałyśmy bronić tytułu, nastawiałyśmy się na walkę w play off, lecz z drugiej strony ten sezon miał dla nas różne odcienie, więc dziś cieszymy się z brązu. Marzymy także, by wszystko wróciło do normalności i będziemy mogły bez ograniczeń robić to, co kochamy - zaznaczyła 26-letnia reprezentantka kraju.

Nowy sezon w ekstraklasie kobiet ma rozpocząć się 19 września.

autor: Bartłomiej Pawlak