Czterokrotna medalistka mistrzostw Polski Natalia Skrzypkowska została nową siatkarką ENEA PTPS Piła - poinformował we wtorek klub. 32-letnia zawodniczka, grająca ostatnio w ŁKS Commercecon Łódź, jest pierwszym wzmocnieniem drużyny z Wielkopolski.

Skrzypkowska to utytułowana i bardzo doświadczona siatkarka występująca na pozycji przyjmującej. Ma na koncie dwa tytuły wicemistrza kraju - z Atomem Trefl Sopot oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza. Z tym drugim klubem dwukrotnie sięgnęła po Puchar Polski. W karierze reprezentowała barwy m.in. Gedanii Gdańsk, Budowlanych Łódź, Muszynianki Muszyna i BKS Bielsko-Biała. W poprzednim sezonie z ŁKS-em zajęła trzecie miejsce.

Siatkarka była powoływana do szerokiej kadry, ale nigdy nie zagrała w pierwszej reprezentacji.

"Zdecydowałam się na PTPS Piła, bowiem to klub, który gra polskimi zawodniczkami. To klub z aspiracjami i dobrym trenerem, a ja, jak co roku czekam na nowe wyzwania. Poza tym z kilkoma dziewczynami z drużyny grałam już w innych klubach i wierzę, że stworzymy w tym roku zgrany zespół" - powiedziała Skrzypkowska cytowana przez oficjalną stronę ENEA PTPS.

Pilski klub, który uplasował się na ósmym miejscu w sezonie 2019/20 wcześniej przedłużył umowy z Sylwią Kucharską, Gabrielą Ponikowską, Judytą Gawlak i Anną Pawłowską. Trenerem na kolejny sezon pozostał Mirosław Zawieracz.

