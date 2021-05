Ekstraklasa siatkarek. Ruchy kadrowe w #VolleyWrocław

Aleksandra Gromadowska została zawodniczką grającego w ekstraklasie siatkarek #VolleyWrocław. Z zespołem z Dolnego Śląska pożegnały się za to Aleksandra Gancarz, Izabella Rapacz i Weronika Wołodko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Maria Stenzel wyjaśniła tajemniczy zwrot Jacka Nawrockiego (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Po tym jak włodarze #VolleyWrocław zdecydowali się pozostawić na stanowisku pierwszego trenera Dawida Murka, przyszedł czas na ruchy kadrowe dotyczące samego już zespołu. Pierwszą nową zakontraktowaną zawodniczką jest Gromadowska, dla której będzie to powrót do stolicy Dolnego Śląska.

Reklama

25-letnia przyjmująca broniła barw zespołu z Wrocławia w latach 2013-15, a następnie przeniosła się do Budowlanych Łódź. Po roku przerzuciła się na siatkówkę plażową i w ciągu kolejnych czterech sezonów zdołała zdobyć mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo, dwa razy brąz i była reprezentantką kraju. W listopadzie 2020 powróciła do siatkówki halowej i związała się z Energa MKS Kalisz, a teraz została zawodniczką w #VolleyWrocław.

Aleksandra Gromadowska o głównym powodzie decyzji

"Wrocław to moje rodzinne miasto. Głównym powodem tej decyzji jest tęsknota za domem rodzinnym. Ostatnie lata spędziłam tylko na walizce i było dla mnie tego za dużo. Gdy tylko pojawiła się okazja do powrotu do rodzinnego miasta to z niej skorzystałam" - powiedziała Gromadowska.

Pewne też już jest, że w kolejnym sezonie barw zespołu z Wrocławia będzie broniła Agnieszka Adamek, która przedłużyła umowę. Z #VolleyWrocław żegnają się natomiast Gancarz, Rapacz i Wołodko. Do zmian doszło też w sztabie szkoleniowym. Co prawda Murek nadal będzie prowadził zespół, ale odeszli Kacper Chłond i Mateusz Dąbrowski, którzy pełnili odpowiednio rolę trenera przygotowania motorycznego i statystyka.

marw/ co/