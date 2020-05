Zawodniczka #VolleyWrocław Natalia Murek ostatnie tygodnie spędziła w rodzinnej Częstochowie, gdzie o formę dbała z tatą, byłym siatkarzem Dawidem Murkiem. - Postarałam się zadbać o tatę, któremu na emeryturze przybyło trochę kilogramów - zdradziła.

Po przedwcześnie zakończonym sezonie w ekstraklasie siatkarek z powodu pandemii koronowirusa COVID-19 Murek pojechała do rodzinnej Częstochowy, ale jak przyznała, nie był to wyjazd na wakacje i leżenie na kanapie.

- Spędziłam półtora miesiąca w domu i namówiłam tatę na bieganie, bo mu uświadomiłam, że po rocznej emeryturze, którą spędził na kanapie, trochę mu kilogramów przybyło. Starałam się o niego zadbać. Było oczywiście odbijanie piłki, czy to w ogrodzie czy przez płot. Chociaż muszę przyznać, że coraz ciężej go namówić do siatkówki. Chyba się trochę obawia, że nie jest już w tak świetnej formie - przyznała ze śmiechem siatkarka.

Dawid Murek to wybitny były siatkarz, który na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Polski, mistrzostwo Grecji oraz ponad 270 występów w reprezentacji. 20-letnia córka Natalia należy do najbardziej utalentowanych siatkarek kraju, o czym może świadczyć fakt, że ma już za sobą debiut w reprezentacji. Ostatnie trzy sezony spędziła w zespole z Wrocławia, gdzie mimo młodego wieku należała do grona liderek drużyny.

- Nie wiem jeszcze, gdzie zagram w przyszłym sezonie. Transfery dopiero tak naprawdę ruszają. Jest duża szansa, że będzie to nadal Wrocław, ale na dzisiaj trudno mówić o detalach. Panuje sytuacja, jaka panuje i ma ona wpływ na wiele spraw. Także na to, gdzie kto zagra w przyszłym sezonie. Pozostaje czekać - powiedziała Murek.

Siatkarka przyznała, że stara się domowymi sposobami dbać o formę sportową i ma nadzieję, że pandemia nie spowoduje przesunięcia startu nowego sezonu.

- Przecieki i pogłoski co do startu ligi są różne, bo sytuacja jest dynamiczna. Chciałabym jak najszybciej wrócić na salę. Nawet jeżeli to by były tylko treningi indywidualne, bo w grupach na tę chwilę jeszcze nie można ćwiczyć. Trochę już za tą piłką tęsknie, bo odbijanie w ogrodzie to nie to samo, co trening na sali. Myślę, ze start sezonu może być we wrześniu, ale będziemy grać bez kibiców - dopowiedziała.

Jeżeli Murek zostanie w #VolleyWrocław, indywidualne przygotowania do sezonu powinna zacząć w lipcu. Na początek sierpnia natomiast sztab trenerski zespołu z Dolnego Śląska zaplanował pierwsze zajęcia grupowe.

