Ekstraklasa siatkarek. Łukasik środkową Radomki

Julietta Lazcano nie zagra już dla E.Leclerc Radomki Radom. Argentyńską środkową zastąpi Justyna Łukasik. Z zespołem Radomki pożegnały się też dwie inne zawodniczki zagraniczne: Marharyta Azizova z Azerbejdżanu i Amerykanka Veronica Jones Perry.

Łukasik to doświadczona siatkarka. Na boiskach ekstraklasy występuje już przez dziewięć sezonów. Kolejny spędzi w Radomce i liczy, że będzie to dobry czas w jej karierze. Miniony sezon 27-letnia Łukasik spędziła w Legionovii Legionowo. Wcześniej broniła barw m.in. Chemika Police i Atomu Trefla Sopot. Z sopockim klubem zdobyła złoty, dwa srebrne i brązowy medal Mistrzostw Polski. Ma też w dorobku dwa Puchary Polski oraz drugie miejsce w pucharowych rozgrywkach CEV.

Łukasik zastąpi na pozycji środkowej reprezentantkę Argentyny Juliettę Lazcano. Siatkarka z Ameryki Południowej dotarła jesienią do Radomia z opóźnieniem. Działacze klubu nie kryli oburzenia i zapowiadali, że dla Argentynki nie ma miejsca w ich zespole, bo byłby to zły przykład dla innych siatkarek. Ostatecznie jednak Lazcano dołączyła do drużyny i grała w podstawowym składzie. Wystąpiła w 16 meczach zdobywając ponad 80 punktów.