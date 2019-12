Niepokonane w tym sezonie siatkarki Chemika Police okazały się lepsze od mistrza Polski ŁKS-u, zwyciężając w środę w Łodzi 3:2 (25:15, 25:23, 21:25, 21:25, 18:16). - Szkoda mi moich zawodniczek, bo dały z siebie "maksa" - powiedział trener ŁKS-u Marek Solarewicz.

Starcie liderującej w tabeli ekstraklasy Grupy Azoty Chemik Police z broniącym tytułu ŁKS-em Commercecon zapowiadało się jako najciekawsze spotkanie rozgrywanej w środę kolejki. Mecz rzeczywiście był bardzo dobrym widowiskiem, w którym dwa pierwsze sety należały do zespołu prowadzonego przez tureckiego trenera Ferhata Akbasa. Później jednak role się odwróciły i coraz lepiej spisujące się gospodynie doprowadziły do tie-breaka. W nim mistrzynie kraju prowadziły 13:10, lecz ostatecznie górą była drużyna z Polic.

Porażki w takich okolicznościach żałował szkoleniowiec gospodyń. - Szkoda mi moich zawodniczek, bo dały z siebie "maksa" zarówno, jeśli chodzi o walkę, jak i włożony w ten mecz wysiłek. Przespaliśmy pierwszego seta, ale potem byliśmy już w meczu. Szkoda, bo mieliśmy swoje szanse zarówno w drugim secie, jak i w tie-breaku - tłumaczył Solarewicz.

Ocenił, że jego podopiecznym do postawienia "kropki nad i" zabrakł zimnej głowy. Opiekun łodzianek przyznał, że Chemik zasłużenie jest liderem tabeli i - jak dodał - cieszy się, że jego zespół przeciwstawił się jakości tego rywala. "Mało drużyn rywalizowało z nimi w tym sezonie tak skutecznie, żeby grać tie-breaki" - podsumował.

Zdaniem libero Chemika Pauliny Maj-Erwardt, o końcowym sukcesie drużyny gości zdecydowała pewność siebie przy ostatnich piłkach. - ŁKS gra inaczej niż my, dużo więcej na wysokiej piłce i jest nam ciężej blokować takie zespoły. Ale w końcówce wszystko ogarnęłyśmy. Zwycięstwa w takich okolicznościach bardzo scalają zespół - podkreśliła.

Dodała, że mistrz kraju był bardzo wymagającym przeciwnikiem, a jej drużyna nie prezentowała się w Łodzi tak dobrze jak we wcześniejszych meczach. - Ostatnio gramy co trzy dni i może to dlatego. Przed nami jeszcze dwa spotkania przed przerwą świąteczną, w których chcemy kontynuować zwycięską serię - zaznaczyła 32-letnia siatkarka.

Policzanki odniosły w Łodzi 12. zwycięstwo w rozgrywkach ekstraklasy i są jedynym niepokonanym zespołem w lidze. Zdobyte w Łodzi punkty umocniły je na pozycji lidera tabeli. ŁKS z bilansem siedmiu wygranych i pięciu porażek spadł na czwartą pozycję.

W kolejnym meczu Chemik podejmie w sobotę Energę MKS Kalisz (godz. 16). Siatkarki z Łodzi zagrają zaś tego dnia na wyjeździe z BKS Stalą Bielsko-Biała (godz. 18).

Zdjęcie Radośc siatkarek Grupy Azoty Chemika Police / Grzegorz Michałowski / PAP

Autor: Bartłomiej Pawlak

ŁKS Commercecon - Grupa Azoty Chemik Police 2:3 (15:25, 23:25, 25:21, 25:21, 16:18)

ŁKS Commercecon: Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Katarina Lazović, Eva Mori, Joanna Pacak, Aleksandra Wójcik - Krystyna Strasz (libero) - Anna Korabiec, Izabela Kowalińska, Daria Szczyrba

Grupa Azoty Chemik: Marlena Kowalewska, Natalia Mędrzyk, Wilma Salas, Gyselle Silva Franco, Irina Truszkina, Iga Wasilewska - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Agnieszka Bednarek, Martyna Grajber, Martyna Łukasik, Ewelina Polak.





Liga Siatkówki Kobiet - sezon 2019/20 1. Grupa Azoty Chemik Police 12 12 0 36:8 33 2. Developres SkyRes Rzeszów 12 11 1 33:8 31 3. Grot Budowlani Łódź 12 8 4 25:20 22 4. ŁKS Commercecon 12 7 5 27:19 22 5. DPD Legionovia 11 6 5 24-21 19 6. BKS Stal Bielsko-Biała 10 5 5 18:20 15 7. Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz 10 4 6 18:19 15 8. Energa MKS Kalisz 11 4 7 18:26 13 9. Enea PTPS Piła 10 3 7 13:22 9 10. E. Leclerc Radomka 12 3 9 17:32 9 11. #VolleyWrocław 9 2 7 10:24 5 12. Wisła Warszawa 9 0 9 7:27 2

Mecze w następnej kolejce:

13 grudnia



Wisła Warszawa - Enea PTPS Piła (17.30)

14 grudnia



Developres SkyRes Rzeszów - E. Leclerc Radomka (15.00)



Grupa Azoty Chemik Police - Energa MKS Kalisz (16.00)



BKS Stal Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon (17.00)

15 grudnia



Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz - DPD Legionovia (17.00)



Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław (17.00)