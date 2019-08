Otwartym dla kibiców treningiem rozpoczęły w poniedziałek przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy siatkarki Grot Budowlanych Łódź. W pierwszych po urlopach zajęciach wzięło udział osiem zawodniczek, w tym m.in. pozyskana latem Belgijka Charlotte Leys.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy siatkarze awansowali na IO w Tokio! Pokonali Słowenię 3:1. Wideo © 2019 Associated Press

"Jak co roku, wracamy do pracy z dużym zapałem. Znów chcemy grać o najwyższe cele. Chcę, żebyśmy wszyscy przychodzili na zajęcia z dużą chęcią, żeby to nie był dla nas tylko obowiązek, ale też przyjemność. Zmęczenia nie unikniemy, ale chciałbym, żeby dziewczyny nawet w tych gorszych momentach wiedziały, że przychodzą tu zrobić coś fajnego i że to przyniesie efekt" - powiedział przed rozpoczęciem przygotowań trener wicemistrzyń kraju Błażej Krzyształowicz.

Reklama

32-letni szkoleniowiec, który w ekstraklasie ma najdłuższy staż pracy w jednym klubie, w najbliższym czasie do swojego zespołu będzie musiał wkomponować kilka nowych siatkarek. Z podstawowych zawodniczek z łódzkiej drużyny odeszły bowiem serbska atakująca Jovana Brakocević (do Igor Gorgonzola Novara), środkowa Gabriela Polańska (Developres Rzeszów) oraz rozgrywająca z Holandii Femke Stoltenborg (CS Volei Alba-Blaj).

W ich miejsce przyszły dwie atakujące: Ukrainka Anastasia Kraiduba oraz posiadająca polskie i kanadyjskie obywatelstwo Gabi Maciagowski, środkowa Anna Lewandowska, a nową rozgrywającą będzie reprezentantka Polski Julia Nowicka. Wydaje się jednak, że największym wzmocnieniem srebrnych medalistek ubiegłego sezonu będzie występująca na pozycji przyjmującej 30-letnia reprezentantka Belgii Charlotte Leys. Oprócz nich pozyskano również rozgrywającą Paulinę Bałdygę.

"Na tyle, na ile pozwalał nam budżet, jesteśmy zadowoleni ze zbudowanego składu. Na najlepsze siatkarki na świecie nie było nas stać, ale mam nadzieję, że to, co stworzyliśmy z pewnym zamysłem, sprawdzi się na ligowych boiskach" - przyznał Krzyształowicz.

Pierwszy trening łodzianek był otwarty dla kibiców. Uczestniczyło w nim osiem siatkarek: Leys, Lewandowska i Bałdyga oraz znane już łódzkim fanom: Agata Babicz, Anna Bączyńska, Małgorzata Śmieszek, Julia Twardowska i Karolina Garstka. Za tydzień do trenujących mają dołączyć Nowicka oraz Maciagowski. Zawodniczki powołane do kadry, czyli Ukrainka Kraiduba, Słowaczka Jaroslava Pencova oraz Maria Stenzel uzupełnią skład Budowlanych po mistrzostwach Europy.

W trakcie ME siatkarki Budowlanych będą musiały radzić sobie bez Krzyształowicza, który jest asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Jacka Nawrockiego. Pod jego nieobecność zajęcia będą prowadzili współpracownicy szkoleniowca.

Do nowego sezonu wicemistrzynie kraju będą przygotowywać się Łodzi, głównie w hali i na siłowni. We wrześniu rozpoczną serię meczów sparingowych oraz występy w turniejach. Nowy sezon zainaugurują w połowie października wyjazdowym meczem z Pałacem Bydgoszcz.

autor: Bartłomiej Pawlak