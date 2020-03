Ekstraklasa siatkarek - drużyny z Kalisza i Radomia zakończyły już sezon

Nie dojdzie do meczu o dziewiąte miejsce ekstraklasy siatkarek pomiędzy Energą MKS Kalisz a E.Leclerc Radomka Radom. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, oba kluby w porozumieniu z Polską Ligą Siatkówki podjęły decyzję o nierozgrywaniu spotkań.

Mecze o lokaty 9-10 nie mają praktycznie żadnego znaczenia, a jak przyznali przedstawiciele zainteresowanych klubów, wobec coraz większego zagrożenia koronawirusem rozgrywanie tych pojedynków mijałoby się z celem.

"W obawie o możliwe rozprzestrzenianie się wirusa zdecydowaliśmy się nie grać tych spotkań. Mecze odbyłyby się bez kibiców, a to przecież przede wszystkim dla nich sport ma być widowiskiem. Odpowiedzialność za uczestników i ich zdrowie jest dobrem nadrzędnym" - powiedział prezes radmoskiego klubu Thomas Renard Chardin, cytowany przez oficjalną stronę rozgrywek.

Runda play off w ekstraklasie siatkarek rozpoczyna się w piątek. Wszystkie pozostałe mecze dojdą do skutku, ale odbędą się one bez publiczności.