Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police chcą odzyskać mistrzowski tytuł. Również w Rzeszowie zbudowano bardzo mocny zespół, który prowadzi Stephane Antiga. Sporo zmian jest w regulaminie rozpoczynających się w piątek rozgrywek, w play off znów zagra osiem zespołów.

Kolejny sezon żeńskiej ekstraklasy zapoczątkuje piątkowy mecz Developresu SkyRes Rzeszów z DPD Legionovia Legionowo. Poprzedni zakończył się dość nieoczekiwanym, łódzkim finałem - ŁKS Commercecon zdobył drugi w historii tytuł mistrza kraju pokonując w trzech meczach Grot Budowlanych. Niespodzianką było dopiero czwarte miejsce siatkarek Chemika, które nieprzerwanie przez pięć sezonów dominowały w lidze.

To właśnie policzanki, które poprowadzi turecki trener Ferhat Akbas, wymieniane są w gronie głównych kandydatów do złotego medalu. W składzie jest aż pięć reprezentantek Polski, które przed miesiącem zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy - Marlena Kowalewska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Martyna Łukasik i Paulina Maj-Erwardt, a do drużyny dołączyły dwie Kubanki o imponujących warunkach Wilma Salas oraz Gyselle Silva Franco.

W Rzeszowie z kolei brązowy medal wywalczony w poprzednim sezonie nie był szczytem marzeń. Pożegnano się z trenerem Lorenzo Micellim, a jego miejsce zajął były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski - Antiga. Dla Francuza będzie to debiut w roli trenera żeńskiej drużyny. Developres wzmocnił się m.in. kapitanem reprezentacji Portoryko rozgrywająca Natalią Valentin-Anderson, Amerykanką Ali Frantti oraz środkowymi reprezentacji Polski - Zuzanną Efimienko-Młotkowską i Gabrielą Polańską. Rzeszowski klub nadal będzie reprezentować najbardziej utytułowana zawodniczka - mistrzyni Europy i świata Serbka Jelena Blagojevic.

Pod względem personalnym, drużyny mistrza i wicemistrza kraju prezentują się nieco słabiej. Z ŁKS odeszła Brazylijka Regiane Bidias, a karierę zawiesiła rozgrywająca Marta Wójcik. Zmienił się też szkoleniowiec - Michała Maska zastąpił Marek Solarewicz. Z kolei ekipa Budowlanych straciła dwie znakomite atakujące - Serbkę Jovanę Brakocević i Magdalenę Stysiak.

Trener reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki przyznał, że Chemik i Developres wyłaniają się w roli głównych faworytów rozgrywek.

- Na papierze są to najmocniejsze zespoły, ale kilka innych klubów zbudowało ciekawe składy, w których jest kilka młodych zawodniczek. Mam tu na myśli Legionovię, Energę MKS Kalisz czy Pałac Bydgoszcz. Moim zdaniem, one będą rozwijać się w trakcie trwania ligi. Nie możemy odbierać szansy łódzkim drużynom, bowiem już w poprzednim sezonie pokazały, że potrafią być nieobliczalne - powiedział.

Przez ostatnie lata "wielka czwórka" - Chemik, ŁKS, Budowlani i Developres dzieliły między sobą czołowe lokaty. Zdaniem trenera Energi MKS Kalisz Jacka Pasińskiego, ten układ sił może się w tym sezonie zmienić.

- Ta czwórka była faktycznie mocna, ale łódzkie zespoły wydają się być słabsze w tym sezonie. Podkreślam jednak słowo "wydają się", bowiem czasami opinie przed inauguracją rozgrywek są bardzo krzywdzące dla zawodniczek i zespołów. Ta liga powinna być bardziej wyrównana, ciekawych transferów dokonano w Bielsku-Białej, Legionowie, Radomiu czy Bydgoszczy. Więcej ekip ma szansę włączyć się do gry o wyższe cele - ocenił.

Zdjęcie Stephane Antiga / Daniel Bodzenta / East News

Nawrocki wierzy, że poziom ligi będzie się podnosił głównie za sprawą utalentowanej młodzieży, która ma szansę odgrywać w swoich klubach znaczące role.

- Przed poprzednim sezonem z klubów ekstraklasy odeszło kilkanaście bardzo doświadczonych, reprezentujących wysoki poziom zawodniczek, które w większości zakończyły kariery. W tej sytuacji sporo młodych siatkarek dostało szansę grania, ale tak naprawdę dopiero w tym sezonie swoją postawą mogą pokazać, że są już pełnowartościowymi postaciami swoich drużyn. Liczę, że to udźwigną - podkreślił.

Władze ligi w przerwie letniej dokonały dość istotnych zmian w regulaminie rozgrywek. Najważniejszą jest powrót do fazy play off z udziałem ośmiu zespołów; ostatnio o medale walczyło sześć drużyn, a jeszcze wcześniej tylko cztery. Rywalizacja w pierwszych dwóch rundach play off toczyć się będzie do dwóch zwycięstw, finał i pojedynek o brązowy medal - do trzech wygranych. Mistrz Polski zostanie wyłoniony najpóźniej 7 maja.

Z kolei zespoły, które zajmą dwa ostatnie miejsca zmierzą się w rundzie play out (do trzech wygranych spotkań). Przegrany zostanie automatycznie zdegradowany - zrezygnowano z rozgrywania barażu ostatniej drużyny ekstraklasy z mistrzem pierwszej ligi.

Wzorem męskiej PlusLigi na wszystkich meczach, zarówno w fazie zasadniczej, jak i w play off, trenerzy będą mogli korzystać z systemu wideoweryfikacji.

Program 1. kolejki LSK:

piątek

Developres SkyRes Rzeszów - DPD Legionovia Legionowo (17.30)

sobota

Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz - Grot Budowlani Łódź (17.00)



Wisła Warszawa - #Volley Wrocław (18.00)



Grupa Azoty Chemik Police - ENEA PTPS Piła (18.00)



ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz (18.00)

poniedziałek

E.Leclerc Radomka Radom - Stal Bielsko-Biała (17.30)

Marcin Pawlicki