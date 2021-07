Ekstraklasa siatkarek. Brazylijka Regiane Bidias zawodniczką UNI Opole

Zawodniczka dwukrotnie sięgała też po puchar swojego kraju, trzykrotnie wznosiła Superpuchar Brazylii, jest również mistrzynią świata juniorek z 2005 roku, złotą medalistką Letniej Uniwersjady 2011 oraz dwukrotną srebrną medalistką Klubowych Mistrzostw Świata (2013, 2017).

W sezonie 2018/2019 zdobyła z łodziankami mistrzostwo Polski, a w Pucharze Polski została wybrana najlepszą przyjmująca (chociaż ŁKS przegrał w finale z zespołem Grot Budowlani Łódź 0-3). Przed przyjściem do klubu z Bydgoszczy - po tym jak odeszła z ŁKS - grała we Włoszech, gdzie reprezentowała zespół Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley.

Oprócz Brazylijki do UNI dołączyła wcześniej Ania Bączyńska (atakująca, ale też moze grać jako przyjmująca, przyszła z #VolleyWrocław). Umowy przedłużyły: Ada Adamek (libero), Marta Ciesiulewicz (przyjmująca), Gabriela Makarowska (rozgrywająca), Marta Orzyłowska (środkowa), Kinga Stronias (przyjmująca).

Jak poinformował prezes opolskiego klubu Maciej Kochański, kadra na sezon 2021/2022 jest już zamknięta. Jednak informacja o poszczególnych siatkarkach będzie sukcesywnie podawana w mediach społecznościowych.

"Przygotowania do sezonu rozpoczynamy 19 lipca" - dodał sternik UNI.

Opolski klub powstał w 2016 roku "jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Opolskiego i Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA (ECO SA)" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubowej. Początkowo siatkarki grały nad nazwą ECO SA UNI. Od 2017 r. występują pod aktualnym szyldem.

Fazę zasadniczą w pierwszej lidze w minionym sezonie opolanki zakończyły na pierwszym miejscu, gromadząc 60 punktów (21 zwycięstw i 3 porażki), a w półfinale play off pokonały 3-2 i 3-0 zespół San-Pajda Jarosław (na tym poziomie do awansu wystarczały dwa zwycięstwa). Pierwsze dwa mecze finału play off - ze Stalą Mielec - wygrały u siebie 3-0 i 3-0. Trzecie spotkanie przegrały na wyjeździe 2-3. Czwarty pojedynek odbył się znowu w Mielcu. Stal co prawda wygrała pierwszą odsłonę, ale ostatecznie opolanki pokonały ją 3-1 i po raz pierwszy w historii awansowały do ekstraklasy.

Trenerem UNI pozostał Włoch Nicola Vettori.

Rafał Czerkawski