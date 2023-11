Dramatyczny tie-break w ligowym hicie. Show młodych reprezentantek Polski

Siatkarki z Polic na początku tego sezonu były nie do zatrzymania. W pierwszych pięciu kolejkach nie tylko nie przegrały żadnego meczu, ale też ani jednego seta. Tym razem w końcu się jednak potknęły - ale po pasjonującym widowisku.

ŁKS Commercecon na początku tego sezonu przeżywa duże problemy . W Tauron Lidze przegrał dwa spotkania, do tego w minionym tygodniu doszła porażka w Lidze Mistrzyń . Łodzianki przegrały na własnym parkiecie z rumuńskim Volei Alba Blaj. A po porażce Hubert Hoffman , prezes klubu, zapowiedział, że "to jego koniec w ŁKS" .

Siatkarki ŁKS-u Commercecon wyrównały. Zmiany w Chemiku nie pomogły

I drużyna z Polic zaczęła odrabiać straty. Doprowadziła do remisu 14:14. Łodzianki odzyskały jednak prowadzenie dzięki punktom zdobywanym blokiem . Końcówka partii należała już do nich. Kolejny kontratak skończyła Julita Piasecka , po chwili jej zespół wygrał 25:19 i wyrównał stan meczu.

21-letnia przyjmująca ŁKS-u wyraźnie złapała wiatr w żagle i była wiodącą postacią w trzecim secie. Chemik rozpoczął seta z drugą atakującą - Elizabet Inneh-Varga. Mimo to nadal lepiej radziły sobie łodzianki. W połowie seta gospodynie były bliskie wyrównania, gdy w końcu w ataku pomyliła się Piasecka. Obie drużyny świetnie prezentowały się w obronie, ale to ŁKS był w stanie lepiej to wykorzystać.