W gronie siatkarek powołanych do szerokiej kadry na ostatni sezon reprezentacyjny znalazła się Dominika Pierzchała, środkowa podczas okresu przygotowawczego spisywała się na tyle dobrze, że Stefano Lavarini postanowił zabrać ją na pierwszy turniej Ligi Narodów. Siatkarka odpłaciła się za okazane zaufanie, świetnie zaprezentowała się szczególnie w meczu z Turczynkami, zdobywając 15 punktów. Mimo to później w kadrze już jej nie oglądaliśmy, włoski selekcjoner przestał powoływać ją na kolejne mecze Ligi Narodów.

"Wydaje mi się, że każdy przyjeżdżający na zgrupowanie kadry dostał czystą kartę, rozpoczynał od zera. Trener chciał dać nam szansę. Wobec mnie podjął takie, a nie inne decyzje, chciał postawić na inne zawodniczki, więc musiałam się z tym pogodzić" - opowiadała później w rozmowie z TVP Sport.

Dominika Pierzchała kontuzjowana. Jest komunikat klubu

Siatkarce nie pozostało nic innego, jak pracować nad tym, by otrzymać powołanie na kolejny sezon reprezentacyjny i ponownie powalczyć o miejsce w składzie. Środkowa przed kampanią 2025/2026 zmieniła barwy klubowe, z Chemika Police przeniosła się do KS DevelopResu Rzeszów. W klubie z Podkarpacia rozegrała do tej pory 15 spotkań ligowych, po raz ostatni na boisku w Tauron Lidze pojawiła się 31 stycznia w wygranym meczu z Chemikiem. W ostatnim starciu z Sokołem Mogilno już nie wystąpiła, kilka dni później okazało się, że ma poważne problemy zdrowotne.

Informujemy, że środkowa naszego zespołu, Dominika Pierzchała, zmaga się obecnie z urazem kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze, a na ten moment nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem dla klubu pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki na każdym etapie powrotu do zdrowia

Jednocześnie klub poinformował o tym, jak potraktowano zawodniczkę w obliczu dramatu, jaki ta obecnie przeżywa. Okazuje się, że DevelopRes postanowił zabezpieczyć najbliższą przyszłość 22-latki, przedłużając z nią kontrakt na kolejny sezon.

"Decyzja ta jest naturalnym następstwem postawy zawodniczki, która w dotychczasowych meczach w barwach Rysic w pełni udowodniła swoją sportową wartość. Dominika z miejsca stała się ważnym ogniwem naszej drużyny - jesteśmy przekonani, że wspólnie przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych sportowych chwil" - czytamy.

Siatkarki DevelopResu Rzeszów, od lewej: Taylor Bannister, Dominika Pierzchała i Julita Piasecka CEV.eu materiały prasowe

Dominika Pierzchała w akcji volleyballworld.com materiały prasowe

Dominika Pierzchała Marcin Golba AFP

