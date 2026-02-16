Dramat siatkarki kadry Lavariniego, jest komunikat. Szybka reakcja klubu ws. jej przyszłości

Jedną z zawodniczek, którą oglądaliśmy podczas meczów ubiegłorocznej siatkarskiej Ligi Narodów, była Dominika Pierzchała. Środkowa po zakończeniu sezonu kadrowego dołączyła do nowego klubu, obecnie związana jest z KS DevelopResem Rzeszów. To właśnie ten klub wydał niepokojący komunikat w sprawie siatkarki, a jednocześnie dał dowód na to, jak w obliczu dramatu z klasą potraktowano reprezentantkę kraju.

Siatkarki w biało-czerwonych strojach cieszą się po zdobyciu punktu na arenie sportowej, sędzia stoi za siatką, a na trybunach widoczna jest publiczność.
Dominika Pierzchała (z numerem 13) razem z reprezentacją Polski grała w Lidze Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

W gronie siatkarek powołanych do szerokiej kadry na ostatni sezon reprezentacyjny znalazła się Dominika Pierzchała, środkowa podczas okresu przygotowawczego spisywała się na tyle dobrze, że Stefano Lavarini postanowił zabrać ją na pierwszy turniej Ligi Narodów. Siatkarka odpłaciła się za okazane zaufanie, świetnie zaprezentowała się szczególnie w meczu z Turczynkami, zdobywając 15 punktów. Mimo to później w kadrze już jej nie oglądaliśmy, włoski selekcjoner przestał powoływać ją na kolejne mecze Ligi Narodów.

"Wydaje mi się, że każdy przyjeżdżający na zgrupowanie kadry dostał czystą kartę, rozpoczynał od zera. Trener chciał dać nam szansę. Wobec mnie podjął takie, a nie inne decyzje, chciał postawić na inne zawodniczki, więc musiałam się z tym pogodzić" - opowiadała później w rozmowie z TVP Sport.

    Dominika Pierzchała kontuzjowana. Jest komunikat klubu

    Siatkarce nie pozostało nic innego, jak pracować nad tym, by otrzymać powołanie na kolejny sezon reprezentacyjny i ponownie powalczyć o miejsce w składzie. Środkowa przed kampanią 2025/2026 zmieniła barwy klubowe, z Chemika Police przeniosła się do KS DevelopResu Rzeszów. W klubie z Podkarpacia rozegrała do tej pory 15 spotkań ligowych, po raz ostatni na boisku w Tauron Lidze pojawiła się 31 stycznia w wygranym meczu z Chemikiem. W ostatnim starciu z Sokołem Mogilno już nie wystąpiła, kilka dni później okazało się, że ma poważne problemy zdrowotne.

    Informujemy, że środkowa naszego zespołu, Dominika Pierzchała, zmaga się obecnie z urazem kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze, a na ten moment nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem dla klubu pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki na każdym etapie powrotu do zdrowia
    przekazano.

    Jednocześnie klub poinformował o tym, jak potraktowano zawodniczkę w obliczu dramatu, jaki ta obecnie przeżywa. Okazuje się, że DevelopRes postanowił zabezpieczyć najbliższą przyszłość 22-latki, przedłużając z nią kontrakt na kolejny sezon.

    "Decyzja ta jest naturalnym następstwem postawy zawodniczki, która w dotychczasowych meczach w barwach Rysic w pełni udowodniła swoją sportową wartość. Dominika z miejsca stała się ważnym ogniwem naszej drużyny - jesteśmy przekonani, że wspólnie przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych sportowych chwil" - czytamy.

    Siatkarki w fioletowych dresach wykonujące rozgrzewkę na hali sportowej, w tle widoczne trybuny oraz logotypy sponsorów nad boiskiem.
    Siatkarki DevelopResu Rzeszów, od lewej: Taylor Bannister, Dominika Pierzchała i Julita PiaseckaCEV.eumateriały prasowe
    Zawodniczka w czarnym stroju wykonuje atak siatkarski przez siatkę, podczas gdy przeciwniczka w biało-czerwonym stroju próbuje ją zablokować, obie skoncentrowane na piłce unoszącej się tuż nad siatką.
    Dominika Pierzchała w akcjivolleyballworld.commateriały prasowe
    Młoda kobieta ubrana w strój siatkarski drużyny, z długimi włosami spiętymi w kucyk, stoi na hali sportowej. Wyraz twarzy świadczy o skupieniu, w tle nierozpoznawalni uczestnicy i kibice na trybunach.
    Dominika PierzchałaMarcin GolbaAFP
