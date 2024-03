Martyna Grajber-Nowakowska to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. 28-latka swoją rozpoznawalność zyskała jednak nie tylko dzięki popisom na siatkarskich parkietach, ale również dzięki nietuzinkowej urodzie, która wyróżnia ją na tle "koleżanek po fachu". Jakiś czas temu zawodniczka klubu Chemik Police została nawet okrzyknięta "najpiękniejszą polską siatkarką".

Jeszcze kilka lat temu Martyna Grajber-Nowakowska była kluczową zawodniczką siatkarskiej reprezentacji Polski. Sytuacja jednak zmieniła się po tym, jak kadrę kobiecą przejął Stefano Lavarini . Włoski szkoleniowiec bowiem do tej pory nie zdecydował się na polowanie 28-latki do kadry, Grajber-Nowakowska musi więc zadowolić się jedynie występami w siatkówce klubowej.

Po epizodzie we Włoszech wiosną ubiegłego roku Martyna Grajber-Nowakowska wróciła do ojczyzny. W maju zastąpiła ona bowiem kontuzjowaną Zuzannę Górecką w zespole ŁKS Commercecon Łódź. Jeszcze przed startem sezonu 2023/2024 28-latka przeniosła się do północno-zachodniej części kraju, gdzie zasiliła szeregi klubu Chemik Police.