Dominacja potwierdzona. Dramatyczny mecz o mistrzostwo Polski siatkarek

Po dwóch zwycięstwach Chemik był bardzo blisko złota. Rzeszowianki zrobiły jednak w niedzielę wiele, by przedłużyć finałową rywalizację. Tyle że po dwóch wygranych setach ich gra zupełnie się posypała. Od tego momentu na parkiecie trwał koncert policzanek, które nie dały rywalkom szans w tie-breaku. Dzięki temu już po trzech meczach mogą świętować trzecie z rzędu mistrzostwo Polski. Potwierdziły dominację w Tauron Lidze - sięgnęły po złoto po raz ósmy w ciągu ostatnich dziewięciu sezonów.

Mimo dwóch porażek trener przyjezdnych Stephane Antiga nie zmienił składu i posłał w bój tę samą szóstkę, co w poprzednim spotkaniu. Ponownie spotkanie wśród rezerwowych rozpoczęła więc m.in. Malwina Smarzek-Godek. Jej koleżanki bardzo dobrze otworzyły jednak pierwszą partię. Świetnie radziły sobie w obronie i kontratakach - prowadziły 9:4.

Szkoleniowiec Chemika Marek Mierzwiński szybko wykorzystał obie przerwy. Jego drużyna zaczęła częściej atakować środkiem - piłki przy siatce otrzymywała przede wszystkim Iga Wasilewska. Przewaga rywalek jednak nie malała. Grę Developresu napędzała Jelena Blagojević, która do ataków dodawała interwencje w obronie. Rzeszowianki pewnie wygrały 25:19.

Developres Rzeszów wyrwał drugą partię

Niedzielne spotkanie było kolejnym poważnym sprawdzianem dla Naiane Rios, rozgrywającej Chemika. Brazylijka zastępuje bowiem Marlenę Kowalewską, która w pierwszym meczu rywalizacji o złoto zerwała więzadła w kolanie. O ile w poprzednim spotkaniu Rios spisała się świetnie, o tyle tym razem stanęła przed trudniejszym zadaniem.

Przede wszystkim dlatego, że dużo lepiej prezentowały się rzeszowianki. Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany niż pierwszy. Wynik długo oscylował wokół remisu. W końcu, po bloku Rios, policzanki objęły prowadzenie 15:13. Co prawda trzy kolejne akcje przegrały, ale przed końcówką odskoczyły nawet na trzy punkty. Tym razem w bloku błysnęła Agnieszka Kąkolewska.

Developres miał problemy z przebiciem się na drugą stronę na lewym skrzydle, ale po błędzie Jovany Brakocević-Canzian na tablicy wyników pojawił się remis 21:21. Po chwili Chemik odskoczył na dwa punkty, ale zmarnował dwie piłki setowe. Rzeszowianki w imponującym stylu odwróciły losy seta. Zakończyła go atakiem ze środka Gabriela Polańska, którą Antiga niespodziewanie wprowadził na końcówkę partii.

Chemik Police odwraca losy meczu. Łzy Jeleny Blagojević

Rzeszowianki stanęły przed dużą szansą na przedłużenie rywalizacji. Na trzecią partię na parkiecie pozostała Polańska. W pierwszych minutach kłopoty w ataku miała jednak Bruna Honorio i to gospodynie zyskały trzypunktową zaliczkę. Wkrótce ich przewaga jeszcze wzrosła, bo nieźle działał ich blok, a rywalki popełniały błędy.

Siatkarki Developresu poprawiły zagrywkę i zmniejszyły straty do dwóch punktów, ale tylko na chwilę. Nawet Blagojević miała problemy z przebiciem się przez blok gospodyń. A te zaczęły grać z dużym polotem. Wygrały 25:16.

W zwycięstwie pomogła m.in. Bojana Milenković, która pozostała w składzie również na kolejną partię. Policzanki rozpoczęły ją od efektownych akcji i prowadzenia 7:1. Wściekły trener Antiga poprosił o przerwę i starał się wstrząsnąć drużyną. Po chwili dał szansę Smarzek-Godek i Ann Kalandadze. Problemy ze skurczami miała z kolei Blagojević.

Po drugiej stronie żadnych kłopotów nie było. Policzanki znów mogły grać swobodnie, świetnie prezentowała się Brakocević-Canzian. Przy stanie 17:6 parkiet ze łzami w oczach opuściła Blagojević. Po stronie rzeszowianek panował chaos, gospodynie wygrały aż 25:10.

Tie-break zdecydował o mistrzostwie. Chemik Police znów ze złotem

Rzeszowianki stanęły pod ścianą. W dodatku na piątą partię wyszły bez Blagojević. I choć rozpoczęły seta od bloku, po chwili przegrywały już 2:5. W aut atakowała Honorio, na blok nadziała się Kalandadze. Policzanki efektownie kroczyły po złoty medal i rywalki nie były w stanie ich zatrzymać.

Imponowała zwłaszcza Brakocević-Canzian. Co prawda do linii przyjęcia wróciła na chwilę Blagojević, ale po kilku minutach kibice Chemika rozpoczęli mistrzowską fetę. Ich drużyna wygrała 15:7. To już dziesiąte mistrzostwo Polski dla zespołu z Polic. Więcej tytułów na koncie, po 11, mają tylko dwie drużyny z Warszawy - AZS-AWF oraz AZS.

Grupa Azoty Chemik Police - Developres Bella Dolina Rzeszów 3:2 (19:25, 24:26, 25:16, 25:10, 15:7)

Chemik: Brakocević-Canzian, Wasilewska, Łukasik, Rios, Kąkolewska, Czyrniańska - Stenzel (libero) oraz Pol, Milenković, Lipska, Połeć

Developres: Honorio, Stencel, Bajema, Wenerska, Jurczyk, Blagojević - Szczygłowska (libero) oraz Polańska, Kalandadze, Bińczycka, Smarzek-Godek, Witowska, Rapacz

