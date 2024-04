Długo czekają na taki sukces. Właśnie wykonały kolejny ważny krok

BKS Bostik ZGO, który po raz ostatni zakończył sezon na podium w 2011 roku (trzecie miejsce), trafił na Grot Budowlanych Łódź ( siatkarki z Łodzi w półfinale musiały uznać wyższość Grupy Azoty Chemika Police ) i pewnie, w trzech setach, wygrał pierwsze starcie. W rewanżu górą były rywalki, przez co pewne stało się, że czekają nas jeszcze co najmniej dwa spotkania. Pierwsze z nich rozegrano w piątek 19 kwietnia w Bielsko-Białej.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała znowu górą. Brąz coraz bliżej

Druga partia miała już zgoła odmienny przebieg - to zespół z Łodzi jako pierwszy wypracował większą przewagę - po asie May i bloku Różyńskiej było już 8:5 dla Grotu Budowlanych. Gospodynie jednak ponownie doszły do głosu i chociaż w pewnym momencie przegrywały już 11:17, to kapitalna gra Bidias sprawiła, że doprowadziły do wyrównania. A później postawiły "kropkę nad i", wygrywając 25:23.