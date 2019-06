Developres Rzeszów kompletuje skład

Występujący w ekstraklasie siatkarek Developres Rzeszów kompletując skład na nowy sezon przedłużył kontrakty ze środkowymi Kamilą Witkowską oraz Magdaleną Hawryłą. W najbliższym sezonie dołączą do nich Zuzanna Efimienko-Młotkowska oraz Gabriela Polańska.

Środkowa Efimienko-Młotkowska jest wieloletnią reprezentantką Polski. Grała m.in. w BKS-ie Bielsko-Biała, Impelu Wrocław i włoskim Spes Volley Conegliano.

Z kolei Polańska jest 31-letnią siatkarką i rodowitą rzeszowianką. W ostatnich sezonach reprezentowała barwy Grot Budowlanych Łódź zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal mistrzostw Polski, a także Puchar Polski w 2018 r.

Wcześniej klub poinformował, że na pozycji przyjmującej, do Jeleny Blagojević oraz Michaeli Mlejnkovej, dołączyły Amerykanka Ali Frantti oraz Magdalena Grabka.

Frantti to 23-letnia siatkarka, która ostatni sezon spędziła we francuskiej Miluzie, gdzie była jedną z najlepiej punktujących zawodniczek. Z kolei Grabka to 25-letnia zawodniczka pochodząca z Wieliczki. W Rzeszowie może zadebiutować w ekstraklasie.

W ubiegłym tygodniu dziewięć zawodniczek grających w ostatnim sezonie ekstraklasy siatkarek odeszło z DevelopRes SkyRes Rzeszów. Z zespołem pożegnały się: Helene Rousseaux, Maja Tokarska, Barbara Zakościelna, Petia Barakowa, Agata Sawicka, Dorota Medyńska, Agnieszka Rabka, Kinga Hatala i Ewa Janewa.

Z kolei w połowie maja nastąpiła zmiana na stanowisku trenera; w sezonie 2019/20 drużynę z Rzeszowa poprowadzi Stephane Antiga.

Ostatni sezon ekstraklasy rzeszowskie siatkarki zakończyły na trzecim miejscu.