Co za zwrot w walce o złoto. Od 0:2 do zwycięskiego tie breaka

ŁKS Commercecon - najlepszy zespół rundy zasadniczej jak burza przeszedł też przed ćwierćfinał i półfinał play off. W finale mierzy się z drugą czołową drużyną - Developresem i w pierwszym meczu nieoczekiwanie u siebie przegrał 1:3 , a w dwóch setach został rozbity. - Porażki uczą najwięcej. Jesteśmy dobrze przygotowane - zapewniała Paulina Maj-Erwardt przed kamerami Polsatu Sport, libero ŁKS. - Od początku sezonu gramy siatkówkę na wysokim poziomie i mam nadzieję, że dziś też pokażemy jakość.

We wtorek hala w Łodzi była pełna i tak samo było na trybunach w Rzeszowie. Zasiadło ponad 4200 osób . - Na razie prowadzimy tylko 1:0. Finały będą długie i jesteśmy gotowe, że ŁKS zagra lepiej niż ostatnio - przyznała Jelena Blagojević, kapitan Developresu.

ŁKS znów bezradny

Lepiej spotkanie zaczęły gospodynie, łodzianki miały kłopoty z kończeniem akcji. Ann Kalandadze dobrze serwowała w Lanę Scukę i prowadziły 6:2. Trener Alessandro Chiappini szybko zareagował i wziął czas. To jednak nic nie pomagało, bo nie w zespole łodzianek nie funkcjonowało przyjęcie i rzeszowianki były przygotowane na ataki. A same skutecznie zbijały.

Świetnie i sprytnie grała Blagojević, a do tego rozgrywająca Katarzyna Wenerska dobrze współpracowała ze środkowymi. Tego brakowało po drugie stronie siatki, gdzie jedynie Valetnina Diouf momentami nawiązywała walkę. Po ataku Serbki było 18:9. To była powtórka z wtorku, kiedy w pierwszym secie rzeszowianki pozwoliły rywalkom zdobyć tylko 14 punktów. W niedzielę premierową partię wygrały do 13.