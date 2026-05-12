Cięcia finansowe, odejścia reprezentantek i fatalny sezon. Z tym już koniec

Andrzej Klemba

Cięcia finansowe, a co za tym idzie słabsza kadra niż pierwotnie zakładano sprawiły, że był to najsłabszy od lat sezon ŁKS Commercecon. Kolejny ma być jednak lepszy, a trzykrotne mistrzynie Polski po wzmocnieniach mają znów liczyć się w walce o medale.

Anna Obiała (z prawej) zostaje w ŁKS FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl

Ostatnie dziesięć lat było bardzo udane dla łódzkiego klubu. Pierwszy raz od 36 lat zdobył złoto (2019), a pięć lat później dołożył kolejne. W tym czasie wywalczył także dwa srebrne i trzy brązowe medale mistrzostw Polski. Do tego cztery razy zagrał w finale Pucharu Polski i dwa razy był w nim trzeci.

Gorzej zaczęło się dziać przed sezonem 2025/2026. Choć zakontraktowano m. in. reprezentantki Polski - Marlenę Kowalewską i Natalię Mędrzyk, to nie zagrały w ŁKS. Wcześniej było jasne, że odejdzie też Zuzanna Górecka. Z powodów cięć finansowych obie odeszły do innych drużyn. A Łodzianki rozegrały najgorszy sezon od powrotu w 2017 roku do krajowej elity. W Tauron Lidze zajęły dopiero piąte miejsce, a w Pucharze Polski odpadły już w 1/8 finału.

W przyszłym sezonie ma być jednak lepiej. Jak już wcześniej informowaliśmy po nieudanym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych do Polski wraca Magdalena Jurczyk i będzie nową środkową ŁKS. Zastąpi Weronikę Centkę-Tietianiec, która przeniesie się do Developresu Rzeszów. Druga z podstawowych środkowych bloku - Anna Obiała - zostanie w łódzkiej drużynie. Obie zawodniczki zostały powołane do szerokiej kadry przez trenera Stefano Lavariniego.

Kolejne nowe siatkarki ŁKS miał znaleźć we włoskim klubie Chieri 76, który rywalizował w Pucharze CEV z PGE Budowlani Łódź. Do klubu prawdopodobnie dołączą 24-letnia Chorwatka Karla Antunović, która za sobą także występy w niemieckiej Bundeslidze. Rozgrywająca grała także w europejskich pucharach.

ŁKS miał w zakończonym sezonie ogromne problemy z atakującymi i na tej pozycji awaryjnie występowała m. in. Centka-Tietianiec. Teraz te kłopoty ma rozwiązać Elles Dambrink, która już w wieku zaledwie 19 lat grała w reprezentacji Holandii w mistrzostwach świata. A trzy lata temu zdobyła z koleżankami brązowy medal mistrzostw Europy.

Antunović i Dambrink we włoskiej Serie A odpadły w ćwierćfinale rozgrywek. Za to dotarły do finału Pucharu CEV i dopiero tam lepsze okazało się Galatasaray Stambuł. Rozgrywająca powinna się świetnie rozumieć z atakująca, bo razem grały także w Schwerin SC. We włoskiej drużynie pełniły zwykle rolę zmienniczek.

Nową przyjmującą zostanie też Pola Nowakowska, ostatnio zawodniczka Pałacu Bydgoszcz. W kręgu zainteresowań była też środkowa BKS Bielsko, która już wystepowała w ŁKS - Aleksandra Gryka. Trafi raczej do zespołu z Rzeszowa.

Z drużyną ma pożegnać się dotychczasowa pierwsza rozgrywająca Angelika Gajer, a być może do ojczyzny wróci Brazylijka Marianna Brambilla. Za to trenerem nadal będzie Adrian Chyliński.

Zawodniczka reprezentacji Polski w siatkówce w białoczerwonym stroju sportowym z numerem 95, stojąca na boisku podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
Magdalena JurczykMarcin Golba/Nur PhotoAFP
ŁKS Commercecon świetnie zagałw Lidze Mistrzyń
ŁKS Commercecon świetnie zagałw Lidze MistrzyńCEVmateriały prasowe
