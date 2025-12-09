ŁKS Commercecon Łódź do meczu 9. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi przystępował z czterema zwycięstwami i trzema porażkami na koncie, LOTTO Chemik Police z kolei w ośmiu wcześniejszych spotkaniach aż pięciokrotnie musiał uznawać wyższość drużyny przeciwnej. Gospodynie były więc faworytkami spotkania, jednak rywalki postawiły im twarde warunki.

Pierwszy set padł łupem ŁKS-u, w drugiej partii do głosu doszł siatkarki Chemika, które przez długi czas utrzymywały się na prowadzeniu, pod koniec tej odsłony rywalizacji miały już nawet pięć punktów przewagi (22:17). Łodzianki zdołały jednak najpierw doprowadzić do wyrównania, a później po grze na przewagi wygrać seta.

Chemik skutecznie odpowiedział w trzeciej partii, tym razem już nie pozwalając na to, by rywali w końcówce zniwelowały straty. Drużyna przyjezdna wygrała 25:19, przedłużając swoje szanse na zwycięstwo w meczu. Wówczas doszło do groźnie wyglądających scen z udziałem Angeliki Gajer.

Angelika Gajer zasłabła w trakcie meczu. Zniesiono ją na noszach

Przy wyniku 2:1, gdy zawodniczki miały już zaczynać trzecią partię, siatkarka ŁKS-u znalazła się na parkiecie. Rozgrywająca prawdopodobnie zasłabła, przez co konieczne było szybkie udzielenie jej pomocy. Przy zawodniczce momentalnie znalazły się służby medyczne, po kilku minutach zniesiono ją na noszach do szatni. W czasie, gdy Gajer udzielano pomocy, zawodniczki obu drużyn czekały na parkiecie, co widać na poniższym nagraniu.

Grę ostatecznie wznowiono, Chemik najpierw doprowadził do tie-breaka, ale w kluczowej partii musiał uznać wyższość ŁKS-u, który oddał rywalkom zaledwie osiem punktów. W końcówce meczu swoim koleżankom na żywo przyglądała się Gajer, która wróciła z szatni. Rozgrywająca wprawdzie śledziła poczynania na boisku z wysokości noszy, ale swoją obecnością jasno dała do zrozumienia, że z jej stanem zdrowia wszystko jest już w porządku.

Już 10 grudnia przekonamy się, czy 27-latka czuje się na tyle dobrze, by wrócić do gry. ŁKS czeka bowiem zaległy mecz drugiej rundy TAURON Ligi, łódzki klub podejmie we własnej hali Pałac Bydgoszcz, czyli zespół, który w ligowej tabeli z trzema punktami straty plasuje się tuż za ŁKS-em, na szóstej pozycji.