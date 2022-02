Nawrocki stracił pracę dzień po przegranym ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Jego siatkarki, które w poprzednim sezonie zdobyły mistrzostwo kraju, niespodziewanie przegrały 2:3 z IŁ Capital Legionovią i nie zagrają w turnieju finałowym. Tym samym straciły szansę na zdobycie tego trofeum po raz czwarty z rzędu. W ostatnich sześciu latach Chemik wygrał te rozgrywki aż pięciokrotnie.

Pucharowa porażka sprawiła, że działacze z Polic najwyraźniej stracili cierpliwość. W poniedziałek klub ogłosił rozstanie z trenerem. “Chemik pod wodzą byłego trenera reprezentacji Polski nie zrealizował postawionych celów, czyli wygranej Superpucharu Polski, wyjścia z grupy Ligi Mistrzyń, zwycięstwa Pucharu Polski" - przekazał klub w krótkim oświadczeniu.

Jacek Nawrocki zwolniony. Porażki w Superpucharze, Pucharze Polski i Lidze Mistrzyń

Wspomniany Superpuchar Polski policzanki przegrały z Developresem Bella Dolina Rzeszów. W Lidze Mistrzyń zajęły drugie miejsce w grupie C, ale nie wystarczyło to do awansu do czołowej ósemki rozgrywek. Drużyna Nawrockiego dwa razy dotkliwie przegrała z Imoco Conegliano, w którym występuje Joanna Wołosz.

W tabeli Tauron Ligi Chemik zajmuje natomiast drugie miejsce. Do liderującej drużyny z Rzeszowa traci trzy punkty.

Nawrocki przejął drużynę mistrzyń Polski z ubiegłego roku przed startem obecnego sezonu. Zastąpił Ferhata Akbasa, który prowadził drużynę przez dwa poprzednie lata. W związku z tą decyzją Nawrocki stracił posadę w reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Siatkowej nie zgodził się bowiem na łączenie obu funkcji.

Były szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów prowadził “Biało-Czerwone" w latach 2015-2021. Największy sukces odniósł na mistrzostwach Europy w 2019 roku, gdy jego podopieczne były o krok od medalu i zajęły czwarte miejsce, przegrywając starcie o brąz z Turcją. Dwa lata później, w ostatnim sezonie pod wodzą Nawrockiego, kadra spisywała się już słabiej. Z mistrzostw Europy odpadła w ćwierćfinale.

Marek Mierzwiński zastąpi Jacka Nawrockiego

Po zwolnieniu Nawrockiego drużynę Chemika będzie prowadzić Marek Mierzwiński. To trener, który od lat pracuje w sztabie szkoleniowym zespołu z Polic. Mierzwiński będzie przygotowywać drużynę do najbliższego spotkania w Tauron Lidze. W sobotę rywalkami policzanek będą siatkarki MKS-u Kalisz.

