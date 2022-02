25-letnia atakująca Monika Gałkowska zastąpi w drużynie Perugii Valentinę Diouf, która z kolei trafiła do Polski. Przed tygodniem reprezentantka Włoch podpisała kontrakt z ŁKS-em Commercecon Łódź.

Monika Gałkowska po transferze do Bartoccini-Fortinfissi Perugia

"Bardzo się cieszę, że tu jestem, potrzebowałem czegoś więcej niż to, co oferowała mi polska liga. Dlatego chciałam zdobyć nowe doświadczenie, wiem, że we Włoszech poziom ligi jest bardzo wysoki. Zbyt długo nie zastanawiałam się nad tą propozycją i nie mogę się już doczekać pierwszego meczu w nowej drużynie" - powiedziała Polka, cytowana przez oficjalną stronę Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Efektowna prezentacja siatkarzy w nowej hali w Radomiu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Gałkowska występowała m.in. w Legionovii Legionowo, Muszyniance Muszyna i ŁKS-ie Commercecon, z którym zdobyła złoty i brązowy medal mistrzostw Polski. Za kadencji trenera Jacka Nawrockiego była powoływana do reprezentacji, z którą wzięła udział m.in. w mistrzostwach Europy w 2017 roku.

lic/ sab/