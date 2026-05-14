Paulina Damaske w ostatnich latach była czołową polską przyjmującą. Od 2024 r. występuje w reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego, a jej rola w kadrze systematycznie rośnie. W ubiegłym roku była już ważną postacią drużyny, w trakcie mistrzostw świata w Tajlandii błyszczała, wchodząc z ławki rezerwowych. W końcu nawet wywalczyła sobie miejsce w podstawowym składzie.

Świetną formę z kadry przeniosła na rozgrywki ligowe. Była jedną z najważniejszych zawodniczek PGE Budowlanych. Drużyna z Łodzi dotarła do finału TAURON Ligi, w którym po pięciomeczowej rywalizacji z DevelopResem Rzeszów wywalczyła pierwszy tytuł mistrzowski dla klubu. Na razie jednak Damaske więcej w łódzkim zespole grać nie będzie.

Polska siatkarka stawia na Włochy. Przełomowa decyzja ogłoszona

W czwartek oficjalnie potwierdziły się bowiem doniesienia o tym, że przyjmująca zdecydowała się na pierwszy w karierze wyjazd za granicę. Wszystko ogłosił już jej nowy klub. Damaske zagra w Il Bisonte Firenze, dziewiątej drużyny ostatniego sezonu zasadniczego we włoskiej Serie A.

"Choć nie jest wysoka - mierzy 180 cm - Paulina jest dynamiczną atakującą o wielkiej osobowości, z wieloma atutami w rękach, która dba także o równowagę w drugiej linii. We Florencji, gdzie trafi po lecie z reprezentacją Polski, będzie nosić koszulkę z numerem 24. Będzie drugą polską zawodniczką w historii Il Bisonte po Annie Świderek, bohaterce awansu z B1 do A2 w sezonie 2011/12" - przedstawia Damaske nowy klub na swojej stronie internetowej.

Włoska liga jest uznawana za jedną z najlepszych w Europie, tamtejsze kluby w ostatnich sezonach rywalizują o prymat na kontynencie z drużynami z Turcji. Polek w ostatnim sezonie na Półwyspie Apenińskim było jednak niewiele: Joanna Wołosz od lat pozostaje gwiazdą Imoco Conegliano, 18-letnia Natasza Ornoch była zawodniczką CBF Balducci HR Macerata.

"To będzie dla mnie duża zmiana, ponieważ będzie to moje pierwsze doświadczenie z klubem spoza Polski, ale traktuję to jako coś ekscytującego: chcę rzucić sobie wyzwanie, stać się bardziej niezależną i rozwijać się zarówno na boisku, jak i poza nim. Moim celem jest pomóc drużynie awansować do play-offów i poprawić swoje umiejętności" - podkreśla cytowana przez nowy klub Damaske.

Paulina Damaske wyjedzie do Włoch. Wcześniej zagra w reprezentacji Polski

Przyjmująca znalazła się w składzie reprezentacji Polski na zbliżający się sezon. Stefano Lavarini dał jednak Damaske oraz jej koleżankom z Łodzi nieco więcej odpoczynku po wyczerpujących finałach TAURON Ligi, dlatego dołącza do kadry trenującej w Wałczu nieco później. Powinna jednak po raz kolejny rywalizować o miejsce w podstawowym składzie "Biało-Czerwonych".

Pierwsze mecze kadra Lavariniego rozegra od 22 do 24 maja we Włoszech - w Genui rozegra trzy mecze sparingowe. Na razie nie wiadomo, czy Damaske weźmie w nich udział. Pierwszy turniej Ligi Narodów z udziałem Polek rusza 3 czerwca w Chinach. Najważniejszą imprezą tego lata będą natomiast mistrzostwa Europy.

Paulina Damaske Andrzej Iwańczuk Reporter

Stefano Lavarini i Paulina Damaske Marcin Golba AFP

