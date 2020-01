Rozgrywająca Nicole Edelman wzmocniła ekstraklasową drużynę siatkarek BKS-u Stali Bielsko-Biała. Zawodniczka mierząca 185 cm do niedawna grała w ŁKS-ie Commerceconie, ale jej umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Medale skoczków, lekkoatletów i siatkarzy - taki był rok 2019. Wideo INTERIA.TV

Jak przypomniała oficjalna strona BKS-u, 25-letnia amerykańska siatkarka wcześniej (w latach 2012-2015) reprezentowała barwy uniwersytetu Colorado, który kończyła będąc jedną z najlepszych rozgrywających w historii uczelni.

Reklama

Od 2016 roku występuje już w klubach na Starym Kontynencie. Pierwszy rok spędziła w Szwajcarii Volleyball Franches-Montagnes. W sezonie 2017/18 grała w hiszpańskim May Deco VB Logrono, z którym zdobyła Puchar Hiszpanii, mistrzostwo kraju, zaś w poprzednim sezonie reprezentowała francuski klub Beziers Volley (z którym występowała w Lidze Mistrzyń).

"Mój tata był siatkarzem i grał nawet w Hiszpanii. Ja początkowo, gdy byłam mała, grałam w piłkę nożną i uprawiałam gimnastykę. Jednak kiedy spróbowałam siatkówki, stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić" - powiedziała Edelman.

Na początku grudnia 2019 r. za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt z bielskim klubem czeskiej rozgrywającej Pavli Šmídovej (zrezygnowała z gry ze względów osobistych). Wówczas w zespole została tylko jedna zawodniczka występująca na tej pozycji - Marta Krajewska.

Szybko dokooptowano do pierwszego zespołu młodą rozgrywającą Ewę Kosterę. To jednak nie rozwiązało sprawy. Podczas spotkań ligowych widać było, że brakuje klasowej zmienniczki dla Krajewskiej.

Po 13. kolejce spotkań Stal zajmuje w tabeli siódme miejsce z dorobkiem 18 punktów. Następny mecz ligowy rozegra na wyjeździe 19 stycznia z DPD Legionovią.



Zdjęcie Nicole Edelman / Mateusz Bosiacki / Newspix

Autor: Rafał Czerkawski