DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź w finale TAURON Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 29 kwietnia 2026 godz. 20:00
Mamy do czynienia z absolutnym punktem kulminacyjnym sezonu Tauron Ligi, czyli decydującym, piątym meczem o złoty medal, który odbędzie się w wypełnionej po brzegi rzeszowskiej hali. Po czterech spotkaniach i stanie rywalizacji 2-2, DevelopRes Rzeszów oraz PGE Budowlani Łódź stają przed ostatnią szansą na sięgnięcie po tytuł mistrzowski. Rzeszowianki liczą na wsparcie własnych trybun i doświadczenie w meczach o najwyższą stawkę, podczas gdy łodzianki przyjeżdżają zmotywowane ostatnimi sukcesami, chcąc sprawić sensację na terenie rywala. To starcie nie wybaczy najmniejszego błędu, a o tym, w czyje ręce trafi puchar, zadecyduje wyłącznie dyspozycja dnia i odporność psychiczna.