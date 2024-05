Ten sezon nie układa się po myśli Arkadiusza Recy. Początek w jego wykonaniu był dobry. Już w pierwszej kolejce Serie B strzelił gola, przyczyniając się do remisu z Sudtirol 3:3. Po raz drugi trafił do siatki w 10. kolejce, a tym razem jego Spezia podzieliła się punktami z Palermo, remisując 2:2. Bramka Polaka z 23 października 2023 roku była ostatnią, aż do dziś. W kolejnych miesiącach 28-latek zmagał się z urazem mięśnia przywodziciela, przez co przegapił aż 21 kolejek Serie B. Na boisko powrócił dopiero 27 kwietnia i od tamtej chwili toczy walkę z czasem o wyjazd na Euro 2024 i zwrócenie na siebie uwagi selekcjonera reprezentacji Polski. Reklama

Reklama Bruk-Bet Termalica - Polonia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Gol Arkadiusza Recy we Włoszech. Na tę chwilę czekał miesiącami

Po powrocie na boisko Reca rozegrał 19 minut w meczu z Brescią. W niedzielę 5 maja otrzymał od trenera Luci D'Angelo szansę od pierwszej minuty i znakomicie ją wykorzystał. Polak trafił do siatki w szóstej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy spotkania z Cosenzą.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy goście mieli rzut karny. Do piłki podszedł Daniele Verde, ale jego intencje znakomicie wyczuł bramkarz gospodarzy, który obronił strzał i sparował piłkę na rzut rożny, który przyniósł trafienie reprezentanta Polski. Na bramkę strzelał Francesco Pio Esposito, ale wycelował jedynie w poprzeczkę i do futbolówki dopadł Reca, który uderzeniem głową skierował ją do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1, bo wcześniej dla Cosenzy gola zdobył Gennaro Tutino.

Występ reprezentanta Polski zakończył się w 62. minucie, kiedy trener Spezii zdecydował się wpuścić za niego na boisko Salvatore Elię. Klub Recy nie zdołał wygrać tego meczu. Jeszcze w 50. minucie drogę do bramki odnalazł ponownie Tutino, a punkt dla gości 11 minut później uratował zmiennik naszego zawodnika, czyli Elia. Ostatecznie padł wynik 2:2. Reklama

Taki wynik utrudnia szansę Spezii na utrzymanie, która obecnie zajmuje 15 miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które gwarantuje pozostanie w Serie B. Bezpośredni konkurent w walce o 15. lokatę, czyli Ternana wygrała swój mecz 1:0 i traci teraz do ekipy reprezentanta ledwie punkt, dlatego walka o uniknięcie spadku do Serie C zapowiada się do samego końca.

Reca dał sygnał przed Euro 2024. Michał Probierz zwróci na niego uwagę?

Do Euro 2024 pozostał nieco ponad miesiąc, a zatem Arkadiusz Reca nie ma praktycznie czasu, by przekonać do siebie Michała Probierza. Do końca sezonu Serie B pozostała jeszcze tylko jedna kolejka, no chyba że Spezia nie zapewni sobie utrzymania, wówczas czeka ją gra w barażach, co będzie dla Polaka oznaczało okazję do rozegrania dodatkowych spotkań. Niemniej Recy dostać się do składu na turniej będzie niezwykle trudno, ale ostateczna decyzja należy do selekcjonera.

Reca do tej pory w barwach reprezentacji Polski rozegrał 15 spotkań i zdołał zaliczyć jedną asystę. Po raz ostatni z orzełkiem na piersi wystąpił 24 marca 2022 roku w towarzyskim meczu ze Szkocją, jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza, które Biało-Czerwoni zremisowali 1:1. Wówczas spędził na boisku 70 minut. Reklama

Arkadiusz Reca w barwach Spezii / GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Arkadiusz Reca / AFP